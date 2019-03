Siguen los “debates”, los “encuentros” entre candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República. Y lo que es peor, se diseña un debate temático y se dedica al sector del agro (que merece muchos más debates), convirtiéndolo en pantalla (junto con el turismo el próximo 27 de marzo) para eludir temas estructurales. Tomarse las partes por el todo nunca da buenos resultados. Quizás el último sea el más interesante (10 de abril) pero, al ser tan reducido el tiempo, será como el primero: mucha paja, poco contenido.

Será mejor entonces que “dejemos hablar al viento”, como propone Juan Carlos Onetti en su novela, traduciendo el verso de Ezra Pound. Mejor dejemos que hablen los hechos, que digan las obras, que demuestren los atinos y desatinos del pasado, porque aquí todos los candidatos, de una u otra forma, han tocado el poder, todos han servido y algunos (unos más que otros) se han servido del erario. Es mejor que hable ese viento que la pantomima de “debates” que nos están sirviendo.

Sintonicen los programas donde los candidatos hablan sin el encorsetamiento de estos debates tan mal planteados, busquen las noticias, síganlos allí donde estén desarrollando sus ideas, no decidan su voto por lo que piensen del agro o del turismo, pélenle el ojo a sus planteamientos sobre una modificación estructural del sistema y su estrategia contra la corrupción: sin estos dos ejes bien establecidos solo podremos “votar” qué modelo clientelar va a seguir funcionando en nuestro país.

Y qué vaina, no hay debate monográfico sobre educación, seguro social ni cultura; para qué, no sea que todo el mundo se dé cuenta de qué están hechos de verdad estos aspirantes. Es en estas materias donde se nota con qué ganas de cambiar las cosas vienen. Pero no, rico todo, bonito show, sigamos escuchando el sonido de la paja, a ver si encontramos la aguja entre tanta para pinchar la burbuja de esta pesadilla recurrente.

El autor es escritor