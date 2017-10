Diógenes de la Rosa, un intelectual sin petulancia

En varios momentos en que me parece que mi ciclo vital avanza sin permitirme la oportunidad de alcanzar a sumergirme en la lectura de obras que nos han dejado escritas, como entre otras, las que han nacido en el rico cerebro del doctor Diógenes de la Rosa, sin ánimo excluyente, principalmente en que sus autores se han consagrado, no solo en lo que han plasmado con su pluma, sino sacrificando su propia vida en los años más preciados de su juventud.

En el sentido anotado debo referirme a la trayectoria patriótica de Diógenes de la Rosa, quien al egresar del Instituto Nacional con el título de Maestro de Estudios Primarios, se da a conocer como periodista brillante y con un bagaje histórico y filosófico, tres siglos después del Discurso del método de René Descartes que asombra a no pocos docentes de su alma mater, que no habían de alcanzar una certera interpretación de la sabiduría que nos legó entonces, a tanta distancia de los conocimientos en momentos prematuros de su existencia.

Quienes hemos tenido la oportunidad de la debida consagración, no una, sino varias veces de su lectura, de aquel Discurso, es punto de partida importante teniendo como instrumento para una interpretación científica de cuanto ocurre hoy en el hombre y en la naturaleza.

Con esos conocimientos que adquirió de sus mentores de su alma mater pudo alcanzar estar debidamente preparado para sus estudios del marxismo, cuyos conocimientos abrazó hasta el fin de sus años, con mucho cuidado, separando conceptos, observando la conducta que seguían en el mundo los que alardeaban de estar preparados en esos conocimientos, los que dieron las herramientas a los viejos bolcheviques para lograr la Revolución en Rusia y en otras partes del mundo, cuyo centenario se cumplirá en este mes de octubre justamente.

No tardó Diógenes de quedar desencantado de los que pregonaban una cosa y hacían otra, contrario a esos principios, ya que bajo el régimen estalinista se cometieron las más graves atrocidades, apegado como está al poder, y quien lo contradecía, si se atrevía a contradecirlo, quedaba en la lista en su concepto de los traidores al régimen soviético y condenado con las enormes purgas.

Al pergeñar las anteriores líneas lo he hecho con el agradecimiento en mi alma que le conservo en todas sus enseñanzas que he recibido de su amistad, y esta se inicia cuando atolondrado tras haber sido notificado por escrito mi padre en el área canalera donde residía junto a ello, de la obligación de no buscar otra residencia fuera de la Zona del Canal. Diógenes se conmovió de lo que le conté en los portales de la vieja biblioteca Ernesto Castillero que existía entonces a pocos pasos del Palacio Presidencial, donde él tenía funciones como asesor de don Ernesto de la Guardia.

Concluyo que cuatro años estuve a su lado, dotándome de sus libros y dispensándome la confianza con que me honró en ese período presidencial de cuanto creó su cerebro en bien de nuestra patria, en el mismo interés que mantuvo aquel mandatario cuyo monumento se encuentra en el umbral del majestuoso edificio del Tribunal Electoral, con sus palabras postreras: “mi mayor aspiración es acabar con tanta corruptela electoral...”.

El autor es abogado y periodista