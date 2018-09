Diputados y diputadas:

Por este medio, me dirijo a ustedes en calidad de empleador, pues soy uno de los panameños encargados de pagarle su salario.

Para comenzar, pido disculpas por la libertad protocolar de obviar el “Honorable” para dirigirme a ustedes. La razón es que esos adjetivos no debe definirlos el protocolo, sino que deben ganarse por méritos. Y con base en lo que hemos sabido de sus ejecutorias, no califican para semejante prefijo. Por supuesto, no solo ustedes, pues podemos decir lo mismo de “magnífico”, “excelencia” o “excelentísimo”. Honestamente, falta bastante para sentirnos cómodos usando esos calificativos, por más que lo dicte la etiqueta.

Desde hace cuatro años, cuando algunos de ustedes llegaron a sus cargos (otros ya son del inventario de la Asamblea), lo común han sido las irregularidades en sus actuaciones. Sus labores, según la Constitución, consisten en hacer leyes y fiscalizar la gestión de gobierno. En ambas han fallado. Mientras tienen durmiendo el sueño eterno a la ley de imprescriptibilidad e inhabilitación para ejercer funciones públicas por corrupción, legislan el día del sombrero pintado y la camisilla o del acordeón y las cutarras. Además, su fiscalización posiblemente dependa de la laxitud de las partidas presupuestarias, más que de una decisión responsable con el país.

Todo esto hizo crisis con la sinvergüenzura de los contratos y planillas que han estado utilizando para esquilmar las arcas del Estado. Pagar con salarios “de la Asamblea” a empleados de sus empresas, a familiares y a gente que no tenía idea de que estuvieran emplanillados, no tiene nombre.

Hace poco, escuché a alguno de ustedes protestar porque les llamaron “delincuentes”. Ante esta queja, me pareció justo revisar el significado de la palabra. Según el DRAE, delincuente es aquel que por acción u omisión comete una acción no permitida por la ley. Con gran dolor, debo decirles que, según esa definición, efectivamente, ustedes son delincuentes.

Como si fuera poco, el cinismo con el que se consideran por encima de la ley, ignorando hasta a la CSJ que les pedía publicar el detalle de sus planillas. Decir que eso es responsabilidad de la Asamblea es una excusa demasiado barata que ha indignado a quienes les pagamos su sueldo.

Por último, entiendan que no tengo nada personal contra ustedes. De hecho, deseo que a partir del próximo 1 de julio sigan teniendo trabajo. Pero un trabajo como el del común de los mortales. Donde quien no va no cobra, donde se trabajan 11 meses para tener derecho a uno de vacaciones, donde los viernes se trabaja normalmente, donde no hay exoneraciones en automóviles, la gasolina la pagamos nosotros, los celulares y el tiempo aire se pagan de nuestros bolsillos, y las contrataciones las hacemos con lo que nosotros producimos. Y, si no rendimos en nuestras funciones, nos despiden en el momento en que nuestros jefes decidan.

Si todo esto se cumple, la gran mayoría de los panameños seremos felices.

Atentamente, un panameño.

El autor es cardiólogo