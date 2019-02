Ejercito débil, guerra perdida

¿Será que en esta vuelta nos enfocamos en enderezar el rumbo y dejamos de contribuir al resquebrajamiento institucional?

Nuestra democracia se debilita y pierde fuerza. Nosotros, jueces y afectados, no encontramos soluciones que nos rescaten del abismo.

Subestimar la importancia de diputados, alcaldes y funcionarios elegidos a través de cargos de elección es un error de gran repercusión en la actual encrucijada política.

Cansados del clientelismo y de promesas demagógicas, la juventud decide apoyarse en una estrategia diferente. Basta de grandilocuentes proyectos de ley sin posterior seguimiento y con poca sustancia. Restan más que suman. ¿Para qué decantarse con discursos emotivos, preparados por expertos en marketing político, cuyo contenido y profundidad muchas veces ni entienden los candidatos, si detrás de cámaras no existe un compromiso por cumplir lo presentado?

Damas y caballeros: los invito a que pensemos juntos el respeto que merecemos.

El Tribunal Electoral tiene una misión clara: sin aspirantes a cargos de elección popular de alto perfil profesional, ético y moral, seguiremos reprobando en consolidar la institucionalidad democrática.

Abunda la especulación sobre quién será nuestro próximo presidente o presidenta. Es menester cumplir con nuestro papel ciudadano, estar pendientes y aseguraremos de elegir a conciencia. Siento, no obstante, que debemos enfocar el lente de la cámara en los candidatos a diputados a la Asamblea Nacional.

La conformación del Órgano Legislativo será la batalla a vencer. Tenemos derecho a ser representados con dignidad. Los panameños debemos tener el compromiso de elegir bien. Queremos creer en las buenas intenciones de quienes aspiran a un cargo de elección. Es más, queremos creer que la política es más que promesas. Queremos hechos. Como diría alguien por ahí “No solo es amar: demuéstramelo”. Esta exigencia la compartimos con una ciudadanía que exige cambios de políticas públicas que les haga olvidar expresiones como “todos los políticos son iguales”.

Las guerras no se ganan para el beneficio de soldados ni de generales: se ganan para el pueblo. Venceremos cuando cada niño aprenda con calidad e inclusión en un aula digna; cuando cada centro de salud sea ejemplo de modernidad y cuidado de la salud, y cuando cada panameño pueda confiar que la Constitución trasciende su texto y es letra viva en nuestra vida.

Como nunca antes, los jóvenes exigimos la correcta implementación, escrutinio y rendición de cuentas del sistema. Somos generaciones en tiempo real, manejamos información y no se nos traba la lengua para decir lo que pensamos, nuestras armas más poderosas tienen filo: son los votos. La única opción es aportar: no es una alternativa escabullirnos.

Para muchos sonará soñador trascender necesidades individuales y pensar en aspirar a lo mejor para el país. Incluso, para otros, es inaudito que la pregunta a hacerse cuando nos decidimos por un candidato no sea: “¿Qué hay pa mí?

Ser panameño es más que pensar en uno de primero. Tú, que me lees, tienes un deber: elegir, y elegir bien. Votar no es una opción: es un deber ciudadano. El que no vote por pereza, por represalia o por indiferencia, que no se lamente. Este barco es de todos: decidámonos por los mejores capitanes y timoneles de la nave de la Patria. Seamos responsables.

El autor es profesor de inglés.