Elementos fundamentales del trabajo decente

El trabajo es hoy en el mundo, y no solo en América Latina, el tema central de la agenda pública y condición sine qua non para el fortalecimiento de la democracia, especialmente en nuestros países. Ya esta idea la marca el papa Juan Pablo II en Laborem Exercens, cuando nos decía “ciertamente el trabajo, en cuanto problema del hombre, ocupa el centro mismo de la cuestión social”.

El papa Juan Pablo II, al iniciar la encíclica Laborem Exercens, define trabajo como “todo tipo de acción realizada por el hombre, independientemente de sus características o circunstancias; significa toda actividad humana que se puede o se debe reconocer como trabajo entre las múltiples actividades de las que el hombre es capaz y a la que está dispuesto por la naturaleza misma en virtud de su humanidad… El trabajo es una característica que distingue al hombre del resto de las criaturas”.

En 1999, el primer director-general de la OIT proveniente del hemisferio sur, el embajador de carrera Juan Somavia (chileno), introdujo en la OIT un concepto de raigambre latinoamericana y que ha sido asumido plenamente por la comunidad internacional, tanto que está muy presente en los llamados Objetivos de Desarrollo Sustentable que debemos avanzar todos los países del mundo antes de 2030.

Este concepto es trabajo decente, que tiene cuatro dimensiones principales:

•Los derechos en el trabajo, el mandato jurídico de la OIT.

•El trabajo y el empleo en sí mismos, el mandato político de la OIT.

•La seguridad social, el mandato ético de la OIT.

•La representación y el diálogo, el mandato histórico de la OIT.

Es fácil darse cuenta de que esta visión del trabajo no es de origen anglosajón, sino que tiene ecos de la visión del trabajo que está en el corazón de los contratos sociales que dieron origen a nuestras democracias y que ha tenido que ser defendida ante las dictaduras y autoritarismos que han quebrado los órdenes constitucionales en no pocos momentos de la historia latinoamericana, aun hoy, lamentablemente.

Pablo VI en su encíclica Populorum Progressio, precisa que el hombre aspira a “verse libre de la miseria, hallar con mayor seguridad la propia subsistencia, la salud, una estable ocupación; participar con más plenitud en las responsabilidades, más fuera de toda opresión y lejos de situaciones ofensivas para la dignidad del hombre; tener una cultura más perfecta –en una palabra, hacer, conocer y tener más para ser también más-, tal es la aspiración de las personas de hoy”.

Los panameños tenemos un ejemplo que debemos seguir, Marta Matamoros: sindicalista, modista y activista por los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores. Ella logró presentar ante la Asamblea Legislativa una propuesta de fuero maternal. Una Asamblea que estaba integrada por las primeras diputadas panameñas. Esther de Calvo y Gurmecinda Páez respaldaron el proyecto y fue aprobado. Este es uno de los antecedentes del concepto de trabajo decente.

Esta distinguida panameña dijo: “Mi compromiso fue (…) por el derecho de nuestro pueblo a vivir con dignidad y de las mujeres con su emancipación y oportunidades en el trabajo, la comunidad y el hogar. Ha habido logros importantes; pero queda mucho por hacer”.

En la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, que se llevó a cabo en septiembre de 2015, los Estados miembros de la ONU aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que en su Objetivo 8 plantea el compromiso internacional para “Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”.

El trabajo sigue siendo el medio principal a través del cual las personas definen la propia identidad y su posición en la comunidad, pues permite participar en la vida productiva de una sociedad y adquirir ingresos, contribuye con la autoestima y la realización personal, provee prestigio social y facilita la participación cívica y política de los ciudadanos.

El trabajo que dignifica y permite el desarrollo de las propias capacidades no es cualquier trabajo. No es decente el trabajo que se realiza sin respetar los principios y derechos laborales fundamentales, ni el que no permite un ingreso digno y proporcional al esfuerzo realizado, sin discriminación de género o de cualquier otro tipo, ni el que se lleva a cabo sin protección social ni aquél que excluye el diálogo social. Tener una ocupación productiva, justamente remunerada, que se ejerce en condiciones de libertad, equidad, seguridad y respeto a la dignidad humana es un anhelo de la gente.

Proféticas suenan hoy las palabras de Pablo VI en la Popalorum Progressio: “El desarrollo no se reduce al simple crecimiento económico. Para ser auténtico, el desarrollo ha de ser integral, es decir, debe promover a todos los hombres y a todo el hombre”.

Me permito hacerme eco de las palabras del papa Francisco cuando puntualiza que “no existe peor pobreza material, que la que no permite ganar el pan y priva de la dignidad del trabajador. El trabajo juvenil, la informalidad y la falta de derechos laborales no son inevitables, son resultados de una previa opción social, de un sistema económico que pone los beneficios por encima de los hombres, son efecto de una cultura del descarte”. Es aquí en donde el concepto de trabajo decente que propone la OIT es uno que debe ser asumido y entendido con certeza y claridad por la comunidad internacional y nuestros países.

El autor es Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral