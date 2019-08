Licenciada Rita Vásquez

Directora

Diario La Prensa

Ciudad de Panamá

Respetada Licda. Vásquez

El propósito de la presente es hacer formal uso del derecho a réplica que tiene nuestro defendido, el Doctor Gustavo García de Paredes, en virtud de la Ley 22 de 29 de junio de 2005, por la noticia con el título “Exrector García de Paredes, a juicio por arriendos”, publicada en la edición del diario La Prensa del domingo 25 de agosto de 2019.

Si bien, la noticia hace referencia al llamamiento a juicio dictado por el Juzgado Decimocuarto Penal, en esta publicación se hace una grave omisión, que consiste en ignorar la existencia de la resolución del Tribunal de Cuentas, con fecha del 26 de julio de 2018, en la que se concluye que el contrato de arrendamiento entre la Universidad de Panamá y la sociedad Consorcio Pacífico Atlántico, S.A., que fue el objeto de la referida investigación penal, no contradice las estipulaciones de la Ley 22 de 2006 (Ley de Contrataciones Públicas) por lo que “ no se ha producido una lesión patrimonial en contra del Estado”.

Los principios universales de periodismo ético y responsable apuntan a que los periodistas y medios informativos deben obtener e incluir en sus noticias las diferentes versiones sobre los hechos que publican, lo cual no ha ocurrido en este caso. Por esta razón, y para que los lectores del diario La Prensa puedan tener los elementos suficientes para hacerse un criterio sobre los hechos relacionados con este proceso judicial, ponemos en conocimiento de este medio y de su audiencia que, cuando el Ministerio Público emitió la vista fiscal pidiendo el llamamiento a juicio del Dr. García de Paredes (18 de enero de 2018), no se había producido la resolución del Tribunal de Cuentas, en la que se determina que no existe lesión patrimonial en contra del Estado, pues como antes indicamos, esta contundente conclusión se dio el 26 julio de 2018.

Adjuntamos una copia de la resolución del Tribunal de Cuentas, en la que puede verificar la veracidad de lo que afirmamos, y utilizarla como fuente, en sus escritos periodísticos.

Confiando que el contenido de esta nota se publicará, según lo dispuesto en la Ley 22 de 29 de junio de 2005, y esperando que para la elaboración de próximas noticias puedan incluir la versión del equipo legal de nuestro defendido, se despide de usted.

Atentamente,

Eduardo Raúl Sequeira

Abogado