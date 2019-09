Hacer nada… no es opción

Existe un nuevo fenómeno político universal, personificado por Trump en Estados Unidos, Boris Johnson en Inglaterra, Bolsonaro en Brasil, Kirchner en Argentina, Maduro en Venezuela, Martinelli en Panamá, Ortega en Nicaragua y la lista sigue, sin que esta sea ideológica, ya que se produce igual de derechas que de izquierdas.

La tentación de nosotros los “racionales” es de descontarlos como irracionales, corruptos, ladrones, mentirosos integrales y autócratas. Esto sería aceptable si fuera uno que otro en uno o unos cuantos países, pero no es así. Es un nuevo fenómeno universal al que hay que ponerle atención y cuyo origen debemos procurar entender.

Hay que aceptar los hechos que parecen dar origen al fenómeno. Una verdad es que las élites, los expertos, los objetivos estudiosos y racionales, cada día son más vulnerables y cada día tienen menos credibilidad. Existe un segmento importante de la población que sufre dolor y un colapso de su autoestima, y por ende es más susceptible a la retórica antielitista, nacionalista, anti-inmigratoria. Son mayormente sectores rurales que resienten a los urbanos y el desprecio que éstos demuestran hacia ellos. El supuesto “progreso” que presentan las élites no valoran ni entienden el dolor ni las heridas del abandono que sienten los de a pie que quedan atrás. Tradicionalmente, las élites urbanas sienten que la gente rural no tiene nada interesante que decir sobre los complejos problemas de la Nación.

Toda esta frustración hace que este segmento de la población, con sus resentimientos y frustaciones, sean vulnerables al loco, al irracional y al ladrón, porque “le va a sacar la m… a las élites”, “a los que se creen la gran vaina… y a quienes ahora le entran de golpe la frustración y el abandono que ellos siempre han sentido. Pero, “¿podemos los racionales argumentar que el Loco es uno de la propia élite?” Respuesta: ¡mejor, para que les duela más! “Pero se está robando tu dinero y todo lo que dice es mentira”. Respuesta: “y a mí qué me importa si a mí siempre me han robado y mentido”. Pero,… “eso no es conmigo, si yo siempre he estado j...” ¡Pero amenaza tu libertad! Respuesta: “¿de qué libertad hablas?...¿de la libertad de ser pobre, abandonado y sin ilusión?... la libertad de no poder poner la paila”. Y así podemos seguir argumentando sin límite… recibiendo las mismas respuestas irracionales… pero reales.

Entonces, si llegamos a comprender el por qué de este nuevo fenómeno universal y sabemos que queremos un país democrático y justo… y también sabemos que no hacer nada no es una opción, la pregunta lógica es ¿qué hacer? Siguen algunas de mis sugerencias:

Primera: conviértase en ciudadano a tiempo completo. No se pregunte más ¿por qué alguien no hace algo? ¡“Ese alguien” es usted mismo! Organización… en su edificio, en su barrio, en su comunidad y finalmente en nuestra nación, para que la democracia llegue a servirle a todos, especialmente a ese segmento más vulnerable de darle el voto a los ladrones, mentirosos y locos.

Segunda: tenemos que hacer que nuestra democracia funcione y sea participativa para los más vulnerables. Ésto se logra exigiendo por todos los medios a nuestro alcance que nuestro hoy simulacro de Justicia se convierta en justicia verdadera. Exijamos magistrados honestos, respetados jurisconsultos y valientes que vayan a la Corte a limpiar la podredumbre que hay en la cabeza de el simulacro de justicia que tenemos… y que así eliminen la impunidad. Cárcel para los corruptos de leva y corbata. Carrera Judicial, ¡ya!, nombrando Jueces por mérito, ¡ya!

Tercera: Presión ciudadana positiva y negativa a nuestros diputados. Corruptos a la cárcel.

Cuarta: Participemos activamente en la reforma constitucional. Eliminemos la alianza perversa diputados/magistrados y participemos en lograr muchas otras reformas vitales como diputados nacionales, por ejemplo.

Quinta: Que la democracia, por presión nuestra, sea inclusiva, que atienda económica y socialmente a los del campo, al igual que a la población vulnerable.

Sexta: hagamos posible – vía incentivos – la empresa participativa en la que empleados sean asociados y dueños, donde las utilidades sean también participativas.

Séptima: apoyemos a nuestro Presidente para que use su poder para atender a la población olvidada. Esos panameños tienen que ser el objetivo primario de la función pública.

Solicito a los lectores que adicionen sus ideas, se motiven por nuestras raíces profundas en esta tierra nuestra, y accionemos todos, pues ¡hacer nada, NO es opción!

El autor es fundador del diario La Prensa