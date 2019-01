Infame magnicidio no esclarecido

La década de 1950 fue muy convulsionada en nuestro país con el vil asesinato del presidente José Antonio Remón Cantera, mientras disfrutaba de un momento de solaz y esparcimiento en el viejo hipódromo de Juan Franco, cuando ese centro hípico fue sumergido en la oscuridad y los teléfonos fueron desconectados. Herido de muerte el mandatario, trataron los especialistas de salvarle la vida en una operación urgente, pero ya nada podían hacer. Se iniciaron las investigaciones para dar con los autores del crimen y el conocido abogado Rubén Miró se echó la culpa del crimen, alegando que él había activado el arma homicida. Como todos recordarán, el indicado para asumir la Presidencia en su condición de primer designado y canciller de nuestra República, se vio de pronto acorralado porque Miró involucró su nombre, el de José Ramón Guizado, y la Asamblea, bajo el control de los oscuros poderes que tenían que ver con el crimen, procedió a condenarlo sin las pruebas debidas y lo encarceló por varios años.

Esta década a que aludo estaba conectada a la anterior, cuando el propio coronel Remón, todavía en su condición de jefe del primer instituto armado, destituyó al presidente constitucional, Daniel Chanis Jr., quien había reemplazado al titular Domingo Díaz, y este al oponerse a los negocios mafiosos del comandante Remón y otro de sus adláteres, tomó la decisión de derrocarlo por la fuerza.

Fue -como digo- una década endiablada la que siguió, porque el poder constitucional estaba al garete, sin gobierno, y entonces Remón, aconsejado por alguno de sus allegados del cuartel, para calmar los ánimos puso en el poder a Arnulfo Arias Madrid, luego de un recuento de votos, ya que la historia registra como ganador a su oponente, el candidato liberal Domingo Díaz, que había fallecido de un fulminante ataque cardiaco. Arnulfo Arias gozaba de enorme popularidad, y como siempre, las veces que había participado en comicios había sido víctima de fraudes. En esta ocasión, a Domingo Díaz se le habían entregado las credenciales de manera inmerecida.

Hacemos este recuento inicial a los jóvenes de nuestro país, ya que Remón consideró en cierta forma haber calmado los ánimos muy alterados y pensó que su decisión en adelante era irse al ruedo político, y claro, para su mala suerte, llegó a la Presidencia Alcibiades Arosemena, en quien había puesto todo sus recursos a favor de su candidatura.

Un detalle importante que no podemos omitir es que a Remón le tocó derrocar a Arnulfo Arias el 10 de mayo de 1951 y todo fue una secuencia para cavar su tumba.

Remón pretendía, como presidente de la República, divorciarse de la mafia a la que había pertenecido como comandante de la Policía Nacional, pero debemos tener presente que toda mafia no suelta sus presas y algo tuvieron que ver en el asesinato del presidente Remón. No debemos olvidar que este mandatario pretendió en alguna forma darse aires del nuevo peronista y sacando un poco de carácter se había enfrentado en su visita a Estados Unidos al secretario de Estado, Foster Dules, y al presidente norteamericano, Dwight D. Eisenhower, en su empeño de que firmaran con su gobierno un tratado que le pusiera fin a la competencia desleal de los comisariatos en la Zona del Canal.

Entonces, hay varias aristas a las que no se puso cuidado para esclarecer el crimen de Remón y el que pagó siendo inocente fue José Ramón Guizado, en su condición de primer designado. Para qué extender más esta novela que se fabricó en los vericuetos del poder y no estuvo lejos de los que siguieron en la dirección del instituto armado y en el brazo largo de Estados Unidos, que siempre mete sus manos para poner a un lado a cualquier mandatario que no represente sus intereses.

Rubén Miró, quien en primer término se jactaba de haber cometido el crimen, se retractó en dicho juicio y tranquilamente quedó libre, mientras Guizado siguió preso. Fue el más negro complot contra un presidente constitucional que registra la historia, que motivó que Guizado en la ergástula lograra escribir un tremendo ensayo titulado De mi celda al infinito, que es toda una lección de filosofía que debemos leer para salir del oscurantismo.

