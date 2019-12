Influencia secular de la religión

TRADICIÓN CRISTIANA

Por fuertes que se supongan los lazos que unen a los pueblos y a los hombres en una comunidad internacional, raza, lengua, economía, ninguno de ellos podrá soportar, sin quebrarse, las conmociones de la historia, si sobre toda ella no existe un elemento dotado de su misma naturaleza, de la fuerza superior que hace desafiar con éxito las encrucijadas del destino.

Tal factor no es otra cosa que la unidad religiosa. Solamente la congregación de los espíritus, en un anhelo de superación ultraterrestre, puede imprimir el sello de la perennidad en una comunidad de naciones.

La raza no es más que la huella dejada por las condiciones mesológicas en los grupos humanos y fijada en ella por la herencia; la geografía delimita las bases territoriales pero impone, también, muchas veces la emigración y el desplazamiento; la economía convierte al hombre en cooperador o en enemigo de los hombres, según la abundancia y la pobreza del medio nutricio; la cultura es una institución que se crea y se derrumba en el devenir caprichoso de los tiempos. Únicamente el vínculo religioso perpetúa la unidad de los pueblos.

Podría oponerse a esta afirmación el hecho de que en el conflicto mundial a cuyo epílogo asistimos en estos momentos, se quebrantó la unidad religiosa al dispersar en grupos hostiles a los adeptos de un mismo credo y al agrupar en trincheras comunes a los combatientes de diversas familias espirituales.

Este mismo hecho prueba que la causa fundamental de tal emergencia, no era un problema de orden religioso. Más significativo es el hecho de que en medio de la destrucción general, cuando todo se atacó, se destruyó o se alteró en su estructura profunda, la Iglesia católica y su supremo jerarca permanecieran incólumes, flotando como el arca de Noé sobre la alta cima de la consideración de los pueblos, en medio de la catástrofe universal que arrastra imperios, gobiernos e instituciones políticas.

Para la América, el vehículo religioso constituye también el eslabón más sólido de la unión continental. Los pueblos latinos de América surgieron a la vida de la cultura bajo el signo del catolicismo y este ha conquistado también, un valioso sector de la inteligencia y de la masa estadounidense.

La solidaridad debe ser una solidaridad para la paz, para la justicia y para el derecho. El simple juego de los intereses económicos no produce una paz estable, porque no creará una justicia sincera. Cuando no habla sino la voz de la economía, los hombres regresan a la bestialidad primigenia.

La guerra es la prueba más objetiva de que no puede perdurar la paz en una sociedad unida únicamente por los intereses de la nutrición y de la industria. Cuando Ariel emprende la fuga, Calibán blande su espada sobre la suerte de las naciones; cuando los hombres destierran al ángel, la bestia irrumpe con el cortejo asolador de los instintos.

La interpretación materialista de la historia tomó fuerza sistemática en el satánico pensamiento de Marx; pero el materialismo histórico venía haciendo su proceso en la civilización occidental desde que en la encrucijada del Renacimiento, los pueblos de Europa iniciaron el divorcio de la divinidad para uncirse al carro traqueante del racionalismo filosófico y del naturalismo cientista.

Por ello, América católica debe recibir la herencia cultural europea con beneficio de inventario. De ella aceptamos cuanto tiene sentido perenne y cuanto significa esfuerzo por el perfeccionamiento de la capacidad creadora, de la imaginación y de la inteligencia. Aceptamos la disciplina intelectual de sus grandes pensadores y los descubrimientos de sus sabios y la obra genial de sus artistas. Aceptamos también su sentido jurídico y su empeño por rodear la existencia humana de una mayor prestancia y decoro. Pero aceptamos, sobre todo, la tradición cristiana que transmitió, a los pueblos conquistados, la predicación de los expedicionarios misioneros y que se hizo esencia de la nueva humanidad en este continente.