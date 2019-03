Maldición gitana

Raza oscura y melancólica que desgarra aires con un solo canto. Sufren cantando y se glorifican con un llanto.

Su mejor trabajo, cantar. Nadie disfruta como ellos trabajando. También Federico los cantó y en un colmado de Cádiz, como premio, en la madrugada lo resucitan.

A veces son vengativos por cuestión de amores o cuando se les desprecia. La solución viene por la navaja de Albacate o por la inapelable maldición.

En Granada, en la boca del Albaicin, está la tasca de Castañeda. Han pasado muchos años cuando, tomándonos allí una copa de Palo Cortado, lo vi sentado a mi espalda. Miré a mi mujer y con los ojos pregunté y ella dijo: “Sí, es él”. Seguimos en lo nuestro cuando una gitana se acercó con un churumbel en los brazos y le pidió una limosna. Yo no lo vi, pero mi mujer y mis amigos me dijeron luego que nunca habían visto un gesto despreciativo tan profundo. Lo que sí oímos todos fue la respuesta de la gitana: “Malage, que tengas pleitos y los ganes”. Le contestó con una carcajada.

La maldición no es nueva y todos la conocemos, lo que no conocía era el efecto de la misma. Ayer vi el resultado. Casi dos años pleiteando, ganando todos los recursos, agotando las instancias, manipulando a jueces, magistrados, fiscales, secretarios, amanuences y toda la fauna de togados. Todo un éxito. Pero duerme en una celda y pasea con grilletes. La salud resentida y el blanquecino pelo cayendo, sin contar con el picor en el pie izquierdo que el Canestén no cura. ¿Valió la pena? ¿Vale enriquecer a los secuaces, que a diario le repiten “estamos ganando”?

Si la gitana lo viera desde allá en su cueva de Sacromonte, diría: “Que sigas ganando. No se mancilla al pobre ni se le roba al pueblo”.

Este relato es ficción. Cualquier semejanza con personas vivas o muertas es mera coincidencia.

El autor es abogado y excatedrático de la Universidad de Panamá