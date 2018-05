Noticia de Riccardo Francolini

Los periodistas de La Prensa conocen y cuando tienen interés nos ubican para conocer la posición de la persona mencionada en una noticia, ello en desarrollo al Código de Ética del Periodismo. Desconocemos las causas que en este caso no se nos hubiera tratado de localizar cuando por lo menos los periodistas Olmedo Rodríguez y Juan Díaz han mantenido contactos con nosotros por vía electrónica durante los días anteriores y posteriores a la publicación citada. No hay excusa alguna para evadir este mandamiento profesional.

Por otro lado, el señor Francolini no es ni ha sido funcionario público. Los cargos ejercidos como miembro de la directiva de diferentes instituciones públicas no lo convierten en servidor público y el precedente que se ha sentado con esta publicación expondrá a todos los particulares que formen parte de juntas directivas o representaciones estatales a ser tratados y expuestos sin respeto a sus actividades comerciales. Independientemente de que muchos de los mismos respondan a nombramiento de gremios, sindicatos o instituciones particulares.

Su posición actual, como presidente de Nex TV, arriesga aún más profundizar la crisis nacional por ubicar intereses particulares en medio de cuestionamientos infundados.

Primero: La información contenida en esta difusión, no está relacionada con ningún caso en el cual haya sido mencionado o acusado el señor Francolini; lejos de ello, percibimos que procuran sembrar dudas en el Ministerio Público, a fin de abrir una nueva investigación contra nuestro mandante. Incluso, se sienta el grave precedente de haber ventilado operaciones comerciales privadas por el simple hecho de la figura del señor Francolini.

Queremos recordarles que el periodismo desempeña en nuestra sociedad un papel esencial; pues lleva al público a formarse ideas o conceptos respecto a la persona mencionada en las “noticias”, de esta realidad no se escapa el agente de instrucción (Ministerio Público), pues no sería la primera vez que abren una investigación oficiosa en base a publicaciones con apariencia fiables, que carecen de sustento jurídico.

Por otro lado, el contenido de todas las operaciones comerciales citadas, independientemente de ser falsas o inexactas, lleva la expresión de operaciones comerciales parciales que usan información confidencial, invadiendo la utilización del medio en actividades comerciales privadas. Este precedente peligroso en el manejo de un medio, convierte al mismo en interesado en las disputas particulares que pueden servir a intereses que operen el mismo.

Todos los ingresos gravables del señor Francolini están contenidos en las declaraciones de renta que una fiscalía recientemente incorporó a un expediente en el Ministerio Público.

Segundo: El objeto de las noticias es que sean confiables, certeras y verídicas, estos preceptos hacen énfasis a lo señalado en el punto segundo y quinto del Código de Ética del Periodística (sic):

“II. En mi desempeño como periodista informaré con objetividad, imparcialidad, honestidad y exactitud.

V. Guardaré confidencialidad de mis fuentes de información, que así lo soliciten, y respetaré el derecho a la intimidad, honra y fama, de las personas públicas y privadas”. El subrayado es nuestro.

Develar información personal de una persona, no tiene nada de objetivo y mucho menos honesto, soslaya el derecho a confidencialidad e intimidad, principios vulnerados por la corresponsal mencionada en líneas anteriores, causando más daño a la imagen, dignidad, prestigio empresarial y honra del señor Francolini, pero sin duda alguna, afectando la vida emocional, no solo de nuestro mandante, sino de su familia, al igual que los medios de subsistencia que este requiere para solventar los gastos de su hogar.

La periodista está obligada a no revelar, divulgar, exhibir o mostrar información que en nada concierne o interesa a la sociedad; estos trámites comerciales solo involucran al señor Francolini y a las personas con las que él negocia.

Por eso insistimos, que existe un interés de afectar la imagen del señor Francolini, con el propósito de que el Ministerio Público inicie otra investigación contra nuestro representado.

Tercero: Inicio este último punto, con la frase del filósofo alemán Friedrich Nietzsche: “No me aterra que me hayas mentido, sino que ya no pueda creerte”.

Esta frase nos traslada al mundo periodístico, entendiéndolo así: si un medio de comunicación publica “noticias” que no son relevantes para la sociedad, que en nada benefician a la democracia o a sus lectores, repercute negativamente en la imagen de una persona natural o jurídica, en este caso, la imagen y honra del señor Francolini, faltando conscientemente en su labor y responsabilidad como periodista.

Bajo esta línea, el punto cuarto del Código de Ética Periodística versa de la siguiente forma:

“IV. No seré instrumento de intereses políticos, ideológicos, religiosos o económicos ni permitiré que mis creencias comprometan la objetividad de la información”.

La prenombrada periodista ha difundido en la página web del diario La Prensa, una publicación que persigue intereses económicos, como lo son: aumentar el número de suscriptores con una publicación que en nada concierne a los lectores; y hasta intereses políticos, porque mencionan una y otra vez a lo largo de la redacción que el señor Francolini tiene intereses dentro del partido Cambio Democrático.

En que perjudican al país, los negocios del nuestro mandante, insistimos que esta publicación tiene el objeto de afectar la imagen del señor Francolini, vertiendo al público una información mal intencionada, con la finalidad de canalizar un mayor número de cuentas y datos de usuarios para el diario La Prensa, y sin dejar de lado que favoreciendo con este falso sentido de información a aspirantes políticos dentro y fuera del partido.

Esta misiva tiene el propósito de recalcar que el periodismo no solo es manifestar una información o difundirla según la conveniencia de quien lo publique, sino de desarrollar la investigación, el análisis y propuestas coherentes y fehacientes de un hecho real, no tratando de sembrar confusión o dudas con hechos que no son relevantes para la sociedad y (sic) la fecha nuestro mandante no ha sido condenado en ningún proceso policial, penal, administrativo o correccional que permita que la información ventilada sea de conocimiento general, siendo así, mi cliente goza de uno de los principios rectores, que es la presunción de inocencia en toda su plenitud.

Esperamos garantice la publicación de nuestra versión en los mismos términos de la noticia que nos ha obligado el presente correo electrónico

Carlos E. Carrillo Gomila

Respuesta de la periodista Ereida Prieto-Barreiro

Compartimos los principios del Código de Ética del Fórum de Periodistas al que hace referencia el abogado que replica. Lo que no compartimos es la interpretación que le da, de parte interesada, a ese texto, con el único fin de hacer ver, entre otras cosas, que el objeto de esta empresa es la venta de periódicos, cuando su objetivo es informar, ajustándose a la verdad y a los hechos.

Quien suscribe la réplica anterior falta a la verdad al indicar que la información publicada sobre el negocio del señor Fracolini, “independientemente de ser falsa o inexacta”, es una operación comercial confidencial. Sin embargo, la información publicada está basada íntegramente en datos de libre acceso en el Registro Público de Panamá que, como su nombre lo indica, es información de carácter público.

Por otro lado, el abogado se queja de que este medio no buscó su versión. Debemos recordarle al abogado que esta periodista tenía la versión directa de la persona que se mencionó –el señor Francolini- quien es la fuente primaria, por lo que no era necesario acudir a su abogado, que, además, no es mencionado en la publicación. Tampoco el abogado fue referenciado por su cliente al momento de responder las preguntas que se le formularon a través de un correo electrónico, cosa que si hubiese hecho el señor Francolini, este medio lo habría contactado, tal como lo ha hecho múltiples veces a causa de los procesos penales de sus clientes.

Tal como lo sabe perfectamente el abogado, un periodista no es el que toma la decisión sobre los casos que investiga el Ministerio Público, institución que tiene su propio criterio para identificar la posibilidad de la comisión de un hecho punible y determinar si amerita un proceso por denuncia o de oficio.

El abogado alega que el señor Francolini, en su condición de presidente de la junta directiva de la Caja de Ahorros (CA), no puede ser considerado un servidor público tras su designación en esa posición por el entonces presidente, Ricardo Martinelli, así como directivo en Tocumen, S.A. Si bien no recibía un salario por los cargos que desempeñaba, el señor Francolini y el resto de los miembros de la junta directiva de la CA se convirtieron en personas de perfil público, y sus actividades (como sus negocios) pueden y deben ser investigadas por los periodistas, a fin de que no haya conflictos de interés o tengan los méritos para ocupar el cargo, etc.

Pero además, para conocimiento del abogado que replica, el Código de Ética y Conducta de la Caja de Ahorros indica en su punto IV que “Todos los funcionarios del Banco, incluyendo a los miembros de la Junta Directiva, sin excepción, deberán cumplir con lo establecido en el Código de Ética y Conducta de la Caja de Ahorros, el Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos, y el Reglamento Interno de Trabajo de la Institución. Su incumplimiento será sancionado de acuerdo a lo que dicta el Reglamento Interno de Trabajo del banco…”.

El Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos que laboran en las entidades del gobierno central, en sus artículos 1 y 2, señala: “Las disposiciones de este decreto son de obligatorio cumplimiento para todos los funcionarios o servidores públicos, sin perjuicio de su nivel jerárquico, que presten servicios en las diferentes instituciones del gobierno central, entidades autónomas o semiautónomas, lo mismo que en las empresas y sociedades con participación estatal mayoritaria”.

Y para que quede claro, agrega que se entiende por función pública: “toda actividad permanente o temporal, remunerada o ad honorem, realizada por una persona natural en nombre o al servicio del Estado en cualquiera de las instituciones a que se refiere el artículo anterior, con independencia de su nivel jerárquico”.

Por último, el abogado falsamente afirma que, “una y otra vez, a lo largo de la redacción”, se menciona que el señor Riccardo Francolini tiene intereses políticos dentro del partido Cambio Democrático. Pero en la nota periodística de la que el letrado se queja, este hecho es solo mencionado una vez y es al final de la nota, como parte del contexto actual de la vida de quien pretende cobrar un salario como presidente de la República, es decir, como servidor público. De manera que la única mención en la nota no es un hecho repetitivo, como pretende hacer ver el abogado.