Noticia sobre litigio de Cacsa

Panamá, 10 de mayo de 2018

Cooperativa de Servicios Múltiples “San Antonio”, R.L.

Señor

rolando rodriguez

Director Aasociado Corporacion la

Prensa, S.A.

E.S.D

Respetado señor:

En ejercicio del derecho a réplica, rectificación o respuesta consagrado en la Ley N° 22 del 29 de junio de 2005; solicitamos respetuosamente que en el término consagrado en la precitada excerta legal, publique una nota aclaratoria según los puntos que exponemos a continuación:

El día 17 de octubre de 2019 en su edición impresa aparece el siguiente titular “ Fiscalía allanó oficinas de CACSA. Dos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia son mencionados en denuncias por supuesta venta de fallos. La Fiscalía Anticorrupción no encontró la “justificación” financiera de CACSA para contratar a un abogado por $1.5 millones”.

En dicha publicación la cual es TOTALMENTE FALSA, exponen de manera irresponsable que “CACSA, R.L. el día 13 de septiembre producto de las denuncias interpuestas por Muñoz y su abogado, el Ministerio Público realizó un allanamiento en las oficinas de CACSA. Los fiscales buscaban el contrato que amparaba los honorarios de $1.5 millones para la firma de Ameglio Moncada”, siendo esto una aseveración falsa, que no fue corroborada por su Unidad Investigativa, toda vez que de haber sido así, hubiese comprobado que la Fiscalía Anticorrupción del Sistema Penal Acusatorio. Sección de Atención Primaria, mediante Resolución N° 715 de fecha 22 de agosto de 2019, dispuso que se realizara una INSPECCIÓN OCULAR en las oficinas de la COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES SAN ANTONIO, R.L., y que a través del Fiscal Coordinador de Circuito de la Sección de Atención Primaria de Chiriquí, mediante Oficio N°8963 del 11 de septiembre de 2019, se nos informa sobre la Diligencia de Inspección Ocular, la cual se realizaría el día 13 de septiembre de 2019, dentro de la cual esta entidad recabó una serie de documentos, por lo que en nuestro alto sentido de responsabilidad y en colaboración con las autoridades se les brindó toda la información que fue nos [sic] solicitada y que constaba en nuestros archivos.

Es importante hacer la aclaración la diferencia [sic] que existe entre un Allanamiento y una Inspección Ocular, con el objetivo de que su Unidad Investigativa no vuelva a incurrir en el error de difundir titulares sobre hechos que no han sucedido, con el objetivo de alertar al público sobre situaciones infundadas. El Allanamiento requiere control previo de un Juez de Garantía [sic], es decir debe mediar Autorización Judicial, en la cual el Ministerio Público debe requerir la autorización para el allanamiento debidamente fundado; la Inspección Ocular que fue la diligencia realizada en las oficinas de nuestra Cooperativa es un medio de prueba que consiste en recabar información (obtener copias de documentos, necesarios para el curso de la investigación) y no requiere autorización judicial, durante la realización de la Inspección Ocular fue levantada un acta donde se indica toda la documentación que fue solicitada y que les fue entregada, todo lo anterior consta en la Carpetilla que se tramita en la Fiscalía Anticorrupción.

En la misma redacción publicada en su Diario, indican en sus líneas “El Silencio de Todos”, en la que aduce que de manera insistente intentó comunicarse con funcionarios y dignatarios de la Cooperativa, lo que nos asombra ya que mediante Correo de fecha 23 de septiembre de 2019, la misma nos solicita que la atendiéramos personalmente con el objetivo de entrevistarnos, y en respuesta a su solicitud procedimos a remitirle un correo invitándole para que acudiera a nuestra reunión de Junta de Directores a las 10:30 el día 12 de octubre de 2019, a cuya reunión nunca se presentó, nos deja por sentado el hecho de afectar nuestra imagen al indicar que no accedimos a responder a sus preguntas, cuando se le invitó para que la misma se realizara personalmente.

Por todo lo anteriormente expuesto, solicitamos la publicación de esta carta de réplica, en la versión impresa atendiendo el mismo espacio mediante la cual se publicó la noticia en referencia.

Atentamente,

Lic. Serafín González Galástica Presidente de la Junta de Directores Cooperativa de Servicios Múltiples San Antonio, R.L.

Nota: La carta de réplica del Lic. Serafín González Galástica es publicada íntegramente, como fue recibida en este diario.