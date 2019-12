Panamá se escribe con ‘p’ de progreso: Alcides Hernández C.

DIPUTADOS

Desgraciadamente, con esa misma p se escriben político, procrastinación, perseguir, piratas y Patacón (el apodo), entre otras. Lo que más me preocupa de este Patacón, es la palabra que empieza por h, y no piensen mal, amables lectores, se trata de la palabra hermenéutica, la que –en un rapto genial– pronunció el arriba citado en una entrevista, cuando el periodista Alvarado le inquirió acerca de los más de 7 mil emplanillados en la Asamblea. La respuesta fue: “¡Están trabajando!, esto es parte de la hermenéutica de la Asamblea”. No dijo en qué trabajaban, pero esa aseveración y, sobre todo, el tono y el sarcasmo con que la expresó, eran como para que no se tocará más el tema. Me pareció más un regaño que una respuesta formal.

Dicha entrevista me llevó a pensar que cada h (se trata de la h de honorable y no otra palabra muy fea) tiene un buen número de emplanillados “trabajando”, en no sabemos qué ni cómo, y debido a la h (de hermenéutica aclaro) a nosotros los mortales nos está vedado saberlo. ¡A Nosotros!, que con nuestros impuestos sostenemos toda clase de veleidades de los moradores del Olimpo panameño.

Esa noche Patacón recibió felicitaciones por parte de todos sus colegas; los de oposición incluidos, ya que cada vez que los periodistas les hacían preguntas incómodas acerca de temas similares no sabían cómo responder. Esta palabra vino a solucionar un gran vacío en el mundo político. De manera hermenéutica, los h instituyeron por mayoría absoluta la fecha como “El Día H”. Algunos propusieron que el nombre fuese “El Día del Orgullo H”, pero se rechazó. Se programaron seminarios y ciclos de conferencias en la Asamblea para estudiar a fondo el uso de esta providencial palabra. En entrevistas con los medios muchos diputados declararon que en adelante se sentirían más seguros cuando tuvieran que responder atrevidas preguntas acerca de los gastos en la Asamblea y otras incómodas insinuaciones.

La siguiente semana, con la asistencia de todos los h (honorables, no se equivoquen) se develó una placa con la siguiente leyenda: “A Patacón el visionario, el más h de todos los h. Con respeto y admiración de todos tus colegas”. Al escuchar muchas risas burlonas, el organizador del homenaje, rápidamente, tomó el micrófono y aclaro que por falta de espacio en la pequeña placa, el mensaje quedó grabado de esa manera, pero que en realidad debería decir: “El más honorable de los hermenéuticos”... miró hacia arriba, dudando, y dijo que quizá era “El más hermenéutico de los honorables”, pero que no importaba, porque de ahora en adelante sobrarían las explicaciones.