Panamá y las listas negras

Yo no le creía a mi abuela cuando me insistía con aquello de “como te ven te tratan”. “¿Qué es eso de que la gente te juzgue por tu aspecto y se haga ideas reales o falsas sobre ti? No, abuelita, la gente tiene que aceptarme como soy y punto”, le replicaba yo, pero, qué va, ella siempre tuvo razón. Y en Panamá nos pasa algo parecido.

Nos metieron el otro día en una lista negra de “alto riesgo” de blanqueo de capitales. El eurocentrismo tiene por costumbre mirarte de una forma y tratarte así, no importa que en la propia Unión se blanquee o se robe: se trata de su mirada, de la necesidad que tienen de que “seamos” un “alto riesgo”, para convertirnos en la versión caribeña de su manera de hacer las cosas y mantenernos a raya.

Pero algo no estamos haciendo bien cuando somos encasillados en el mismo papel: “cuando el río suena...”. No me creo que solo sea la mirada del otro (que puede ser), pero seguramente algo de autocrítica nos vendría bien como sociedad y como Estado. Igual nos ocurre con la cultura en general y la literatura en particular. Y algo tenemos que hacer.

No se trata de caer en la retórica del “y tú más” (más blanqueo, más ladrón…), pero no nos dejemos acomplejar por estas imposturas (arbitrarias o no) y busquemos mecanismos para deshacernos del sambenito del blanqueo. No ayudan casos como los de los Papeles de Panamá, pero “no hay mal que dure cien años”, ni sociedad que, haciendo las cosas bien, pueda corregir estereotipos. Cuesta, pero hay que ponerse manos a la obra.

Procuremos ser embajadores del buen hacer allí donde vayamos. Dejemos claro que somos un paraíso, pero no por razones necesariamente fiscales, y que somos gente de fiar. Que nos miren de una u otra forma también depende de nosotros, aunque en Europa un buen oftalmólogo sí que les hace falta.

El autor es escritor