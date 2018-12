Panamá superará ciclo de desaceleración

Los pronósticos de crecimiento esperados por el gobierno nacional, expertos economistas y el Fondo Monetario Internacional auguraban un aumento del 5.6% en comparación con el año 2017, que fue de 5.4%.

Entre los factores que han abonado el terreno para que se haya dado esta desaceleración económica, está el comercio interno, el cual se ha visto disminuido en comparación con años anteriores, el empleo formal también se ha visto quebrantado, mientras que el empleo informal ha aumentado. Las empresas están despidiendo personal, lo que genera la pérdida de la capacidad de consumo y ahorro, el decrecimiento de la Zona Libre de Colón que se ha venido evidenciando desde 2012, tanto en las importaciones como en las exportaciones, y no podemos olvidar la huelga de trabajadores del sector de la construcción, que se prolongó por más de un mes y que trajo consecuencias verdaderamente negativas para la economía panameña. A lo anterior se le suma que se está en presencia de un año preelectoral y los empresarios sienten desconfianza y cautela acerca de si es pertinente o no invertir en este momento; una de las razones es que no saben quién será el próximo presidente y cómo serán sus políticas económicas. Ante tal incertidumbre, prefieren esperar.

No obstante, economistas afirman que la desaceleración de la economía en Panamá en general no es un tema nuevo, que se produjo entre el año 2017-2018, y que al hacer una revisión de las cifras oficiales, se podrá constatar que el ritmo de crecimiento viene con una tendencia de caída desde el año 2012, y luego de concluir la construcción de la ampliación del Canal se ha venido profundizando. Por su parte la Cámara de Comercio sugiere al gobierno nacional retomar los proyectos pendientes para estimular y atraer inversión al país.

Sin embargo, no todo es negativo, pues según las estimaciones del Banco Mundial para el próximo 2019, Panamá logrará recuperar su velocidad de crecimiento con un incremento del 5.4% de su producto interno bruto (PIB), ubicándose en segundo lugar entre las economías más estables de la región y la de mayor crecimiento.

Para saber qué piensa el ciudadano acerca de la desaceleración económica y cómo percibe esta situación, se realizó una encuesta online y se les consultó la siguiente pregunta: ¿cree usted que la desaceleración en Panamá es una realidad o una percepción y por qué opina que es así? La totalidad de las personas respondieron que era una realidad, esgrimiendo argumentos como:

1. Hay muchos negocios cerrando y locales en alquiler. 2. La velocidad del crecimiento económico ha disminuido, y hay cierta precaución en la toma de decisión de inversiones debido a la incertidumbre en el tema electoral. Adicionalmente, a la tasa de desempleo y altos costos de vida. 3. Trabajo en una empresa de alimentos y puedo observar cómo las ventas han bajado. 4. Me baso en dos líneas. La primera es el comentario de las personas, en el que el común denominador reconoce que sí está experimentando una desaceleración, porque lo han comparado con antiguas épocas en las que el país estaba mejor y con un auge de crecimiento. Y la segunda porque puedo observar cómo el gobierno actual enfocó o dedicó los primeros tres años a persecuciones políticas, en lugar de dedicarse a la invitación de inversión extranjera, al desarrollo de infraestructura de transporte y vías, la cual está ahogando al país en tráficos perpetuos. Y el aumento en la electricidad, cuando debía haberse hecho un descuento en la tarifa, ya que se recibe dinero por la venta de electricidad a otros países. Adicionalmente, el panameño no experimentó un beneficio significativo por el hecho de incrementar la inyección de ingresos al Canal por la recién inaugurada ampliación. 5. Altos costos de vida. Menos opciones de negocios. La gente no puede invertir. 6. Recorte de ingresos, mayores gastos. Menores oportunidades de trabajo.