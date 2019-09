¿Realmente están funcionando?

Estamos a más de un año de haberse implementado la llamada Justicia Comunitaria de Paz, que se imparte mediante los jueces de paz, luego de la eliminación de la figura del corregidor. Obviamente, esto trae consigo una serie de modificaciones que si bien es cierto se presentan como muy beneficiosas para la comunidad, es fácil darse cuenta que son todo lo contrario.

A continuación se enumeran las razones posibles del fracaso de este sistema:

1.Todas las locaciones de corregidurías han sido eliminadas, por lo que podríamos pensar, de manera lógica y consecuente, que en su totalidad hayan sido reemplazadas con una oficina de justicia comunitaria de paz. Para nuestra sorpresa esto no se ha dado, dejando a muchas comunidades sin acceso a la Justicia de Paz.

2.La injerencia y capacidad que tienen los Jueces de Paz de resolver conflictos en la comunidad, realmente son bastante escasos por no decir que nulos. Hasta uno podría pensar que son casi un vecino más, porque se encarga de resolver altercados como riñas entre vecinos, problemas de arbolado, filtraciones de agua, uso de espacios comunes, ruidos en los edificios, actos inmorales, entre otras situaciones comunitarias simples.

3.La figura de Juez de Paz, es un conciliador vecinal y comunitario. Ni siquiera tiene la facultad de investigar, para esto habría que acudir al Ministerio Público, en donde, dependiendo de la cuantía del bien, lo remitirá nuevamente al Juez de Paz (si es menor de $1000), donde posiblemente por no culminarse la investigación, el caso se desestime. La justicia de paz no busca detener a los infractores.

4. No está recibiendo los recursos necesarios y no se está completando las posiciones que son necesarias, ya que en muchos de los juzgados de paz no existe el mediador, que es parte importante de esta operación.

5. Los municipios no le brindan el apoyo económico que necesitan porque, según la ley, ellos no están autorizados a darle montos de su presupuesto de descentralización.

6. Los criterios que se exigen para ocupar las posiciones de Jueces de Paz: deben ser abogados, ser mayor de 30 años de edad, haber aprobado el curso de formación para Jueces de Paz y poseer buen perfil ético y moral, además de ser presentado por la comunidad o una organización social de su municipio.

7. Tristemente, en conjunto con la poca exigencia para estas posiciones, también se han estado dando designaciones de a dedo por afinidades políticas con las autoridades municipales.

La comunidad cada día siente más frustración por la falta de solución a los problemas, los habitantes están cansados de la “conciliación” y de no recibir respuestas justas ni inmediatas, como posiblemente si la recibían con la existencia del corregidor o jueces nocturnos. Parece ilógico pensar que los afectados querrían una conciliación con un antisocial, incluso de su comunidad, que viole sus derechos, pero esto es lo que busca la norma.