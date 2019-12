Reflexiones ante el nuevo año

HUMANIDAD

Cada nuevo año que ocupa el calendario es una concesión de la vida, una gracia generosa, una bendición. Salimos de lo vivido y entramos a lo poco o mucho que habremos de vivir. Y al dar ese primer paso en la nueva fecha nada es idéntico a lo de antes, tampoco es necesariamente diferente. Y es que el tiempo es una magia incomprensible, como la vida y el amor.

El mundo está revuelto. A ratos parece estar de cabeza, literalmente. Hay muchas injusticias, miserias y corrupción, que se multiplica como las bacterias. También, hay alegría y la esperanza que nunca falta, porque si faltara no habría mundo ni vida. Unos se quejan, protestan y se rebelan contra lo que pareciera no estar bien, porque la justicia falla, porque quienes tienen el poder a menudo fingen demencia ante lo que debería ser motivo de escarnio. Otros callan, indiferentes, porque lo malo no es con ellos; por tanto, para qué meterse, buscarse problemas. La gente no es igual, pocas veces es de una sola pieza.

¡Cómo quisiéramos gozar siempre de salud, tener dinero, buena compañía, seguridad, permanente amor, realizar proyectos en los que más que jugarnos la vida nos juguemos las aspiraciones auténticas del corazón!, sin embargo, son tantos los obstáculos, las zancadillas, los cortocircuitos, los malos entendidos. Ocurre que no pocas veces se equivoca uno, tuerce el rumbo, tropieza. Y ¡cómo cuesta levantarse! Pero tratamos de mantener en alto la frente, los ideales, los buenos propósitos, las ganas de luchar, contra viento y marea. Aunque haya días fatales en los que no da ganas de nada. Así es la vida, con altas y bajas, bueno y malo, toda la gama de colores entre el blanco y el negro. Pero lo normal es tener ganas de vivir, de superarse, de estar satisfecho con lo que uno hace bien, pudiendo haber fracasado. Para esto hace falta salud, resolución, trabajo, ganas de triunfar o, por lo menos, no desbarrancarse por causa de la torpeza, la imprevisión y por hacer mal las cosas.

Entramos, entonces, en el año 2017 y se agradece porque podríamos no estar ya... Es el escenario tradicional en que deseamos lo mejor del mundo a familiares y amigos, a socios, colegas y compatriotas, a la patria. Cada quien –¿por qué no?– se desea a sí mismo lo mejor, sin ambages, con fe, abrazando a la esperanza bendita que no podemos darnos el lujo de dejar que se escape. Por eso luchamos para no ser derrotados de antemano. De ahí que a veces hagamos selectas listas de buenos propósitos, fingiendo u olvidando adrede que el hombre propone y Dios dispone. Sabiendo que cada quien tiene un destino propio y que solo parcialmente lo escribimos nosotros, porque en realidad no controlamos el conjunto imprevisible de sus malabares.

Todo esto pasa por mi mente, baja hecho palabras a mis dedos, se transmite sincopadamente al teclado en que redacto, a destajo, esta mezcla de ideas y sentimientos, cuando mi vida llega a un nuevo año que Dios me regala.