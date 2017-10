En uso de mi derecho a réplica, solicito sea publicado el presente escrito, con la misma preeminencia, y lugar con que se hizo referencia a mi persona. Tal como lo señala la ley.

La Dirección de Auditoría de la Contraloría General de la República ha venido distorsionando los informes con tal de hacer parecer que el señor GGdP no contó con información suficiente para la firma de esos contratos. Los auditores tienen claro que desde el año 2006, para el manejo de los contratos millonarios de la Universidad de Panamá, existía una oficina de asesoría legal paralela que era manejada por el Sr. Adrián Cuevas, directamente con Gustavo García de Paredes, por encima de la Dirección de Asesoría Legal de la Universidad y por encima de la Vicerrectoría Administrativa. Por estos actos, el señor Adrián Cuevas fue beneficiado por Gustavo García de Paredes otorgándole la condición de profesor regular de máxima categoría, categoría que a los profesores les toma más de 20 años de preparación y concursos para lograr, siendo reconocida esta situación como fraudulenta por el Consejo Académico de la Universidad.

A pesar de conocer que yo nunca manejé estos contratos, la Contraloría General de la Nación insiste en vincularme a mí en cada informe y por ningún lado mencionan al Sr. Adrián Cuevas. A su vez, la información de estos informes es tomada por La Prensa, sin este medio de comunicación tomar las precauciones del caso, ni hacer las averiguaciones correspondientes. Además, este medio sitúa mi fotografía entre dos personas cuya amistad entre ellos supera con creces los intereses de la Universidad de Panamá.

Específicamente sobre el contrato de Parque Sur, no me relacioné con este contrato, es más, al tiempo en que ese contrato se tramitó, me encontraba fuera del país en una conferencia de Naciones Unidas. Para terminar, son hechos públicos y notorios que siempre enfrenté los actos de corrupción en la Universidad de Panamá, mediante varias denuncias públicas, lo que me valió una persecución política tanto a mí como a mi esposa, y el ser destituidos y separados de nuestros cargos de profesores de manera ilegal, y enfrentarnos al poder político y económico, quienes son los únicos que ganan con estos contratos millonarios.

Respecto a la nota del abogado Vicente Archibold, exdirector de Asesoría Jurídica de la Universidad de Panamá (UP), ‘La Prensa’ tiene a bien explicar lo siguiente:

El abogado Vicente Archibold indica que La Prensa tomó un informe sin “las precauciones del caso ni hacer las averiguaciones correspondientes”. Sobre esta afirmación, debemos aclarar que, previo a la publicación del artículo en mención, este medio, responsablemente lo contactó para entrevistarle e incluir su versión al respecto. El señor Archibold se limitó a indicar que primero averiguaría por qué razón la Contraloría lo vincula con la posible lesión al Estado, a fin de informarse antes de emitir una respuesta.

En 2015, La Prensa comenzó una serie de investigaciones periodísticas sobre los negocios de la Universidad de Panamá, que incluyó los contratos de arrendamiento de varias fincas que son parte del patrimonio de la UP. Uno de esos contratos es el Parque Industrial y Corporativo Sur, cuyas fojas están firmadas en los márgenes por el abogado Vicente Archibold. La firma del que fuera jefe de Asesoría Legal de la UP también aparece en los márgenes de otros contratos de arrendamiento y algunas de sus adendas.