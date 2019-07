Respuesta a la junta directiva de Corprensa

Doy respuesta a su carta del 11 de julio de 2019 (publicada en la edición del viernes 12 de julio de 2019).

Las 20 notas revisadas arrojan los siguientes datos:

5 son “errores”, publicados en primeras planas y algunos con foto.

9 son la versión exclusiva de las fiscalías, sin considerar mi versión.

5 son hechos que contienen conclusiones que apoyan la teoría del Ministerio Público siendo una de las partes.

1 de difícil interpretación (Baile de portátiles).

Llama la atención que dejan para el final las 5 notas en las que les “corresponde pedir disculpas, aclarar y rectificar”… No voy a comentar el: “llamamos pero no contestó”. Mi libro, El silencio de los buenos, fue escrito a falta de derecho a réplica.

Respondo a continuación los 20 puntos y aspiro a que haya una reflexión profunda para que el ejercicio del periodismo en general y el diario La Prensa, en particular, esté a la altura de lo que necesita la democracia panameña.

Jamás he intentado emprender una lucha de poder, como han querido hacer ver algunos, yo entiendo quién soy y cuál es mi lugar.

Categóricamente informo que no existió sobrecosto alguno en la compra de mochilas.

1) Hubo engaño en la compra de mochilas. Eso aparece en una nota que solo extrae del expediente la versión de la fiscal. No obstante, en el mismo expediente aparece documentado que la cotización que usaron para decir que hubo sobrecostos era más cara que el precio pagado, que no había auditoría, requisito necesario para establecer peculado. Había un reportero de La Prensa en la audiencia cuando quedó en evidencia las mentiras de la fiscalía, tanto en “la teoría del caso”, como en los argumentos y testigos que presentó. Nada de esto se publicó.

2) PAN ignoró intoxicación de niños. El Instituto Gorgas y dos laboratorios más certificaron que “la comida era apta para el consumo humano”. A pesar de ello La Prensa siguió diciendo que la comida era “peligrosa e insana”. En todas las notas copian la información del expediente sobre la postura de la fiscalía, nada de la contraparte, ni siquiera registraron las denuncias por falsedad en el alegato de la fiscal.

Por el contrario, luego de cuestionar el sobreseimiento definitivo en audiencia preliminar, ignoraron totalmente el fallo en el que el Segundo Tribunal establece que: los fiscales no están bajo “gravedad de juramento en audiencia preliminar” y que los votos en una junta directiva no valen lo mismo. Con esto evidentemente buscaron proteger a la fiscal ante posibles demandas por mentir en la audiencia. Además, ignoraron el peligro que representa para la seguridad jurídica del país el precedente de las juntas directivas.

3) ...

4) Baile de portátiles. En un momento en el que un titular, una glosa o un comentario bastaban para armar un expediente, ese titular era una provocación. Si la idea es informar, bien podían haber incluido que antes de comprar computadoras nos ocupamos de capacitar al 100% de los docentes el uso de tecnología en el aula. Fuimos el segundo país del mundo en lograrlo, dato certificado por Microsoft e Intel, y lo hicimos sin gastos de consultoría ni contratos a terceros. Después se licitó las computadoras de los estudiantes; las 25 mil que denunciaron estaban en el almacén eran las que cubrían: aumento de cobertura (que fue significativo), reemplazos e imprevistos, y que debieron ser entregadas en el transcurso de 2014.

5) ...

6) ...

7) Tribunal de Cuentas encontró cuentas vacías. Si tienen claro que mis activos y cuentas están a mi nombre y que no he escondido nada ni en sociedades anónimas ni a nombre de terceros, ¿por qué ponerme bajo un titular en el que dicen que tribunal encuentra cuentas vacías? Manipulando el manejo de la expresión y partiendo de un supuesto falso de que hubiera extraído fondos.

8) Ministerio Público apelará sobreseimiento de ex ministros investigados por comida deshidratada. Queda claro que es una nota que solo sirve de altavoz a la fiscalía ya que nuevamente solo se informa su versión. En la audiencia, en la que había un reportero de La Prensa, quedó demostrado que la fiscal alteró fechas para justificar el caso contra la junta directiva. El juez en su fallo determinó quiénes debían ir a juicio y quiénes no por no tener responsabilidad financiera ni administrativa.

9) Fiscal cuestiona fallo que sobreseyó a Molinar y a tres más. Igual que la anterior, la “nota fáctica” registra la posición de la fiscal. Ni siquiera cuestionó que sobreseyeron a 4 y solo se menciona mi nombre. Todos los datos son extraídos del expediente; allí también estaban los argumentos de la contraparte.

10) Fraude y lesión en compra de mochilas. Si tuvieron acceso a la vista fiscal, es que tienen el expediente con lo cual pudieron ver los documentos y pruebas que presentamos. Nótese que para esa fecha ya la fiscalía había desestimado la teoría del sobrecosto, en ese momento exploraban la tesis, también fallida, del transporte. Por otro lado, violar el principio de presunción de inocencia desdice su periodismo. La ética y el apego a la ley no deben depender de quién está al otro lado.

11) Molinar se abstiene de declarar ante fiscalía. Si es una nota “factual”, como alega La Prensa, “factual” también era que declaré a pesar de no tener el expediente y que me acogí al artículo 25 cuando preguntaban cosas que no sabía porque “no tenía copia del expediente”. Esa frase está una coma después de acogerme al artículo 25.

12) Modifican medidas cautelares a Lucy Molinar. En septiembre 2017 presenté una solicitud de cambio de medida, sin embargo, mis abogados recomendaron dejarlo como estaba para no exponerme más, ya que difícilmente me lo iban a conceder a pesar de que había otras personas en la misma condición con medidas muchísimo más flexibles o nulas.

13) Fiscal refuta argumentos del juez en caso mochilas. A estas alturas del desarrollo de esta nota, siento pesar por la confesión de partes que ha hecho La Prensa. “Versión de la fiscal” ya es una constante, como también es una constante que no se publica absolutamente nada de la contraparte. Igual, el fiscal no refuta porque el juez es la autoridad y el Ministerio Público, en juicio, es una parte igual a nosotros, por lo menos en teoría.

14) Casos de corrupción con saldo agridulce para la justicia. Alega La Prensa que la nota se refería a la mora del Órgano Judicial con respecto a los casos pendientes. La práctica ética dice que hasta que no haya un fallo se habla de casos de “supuesta” corrupción, ya que hay un principio de presunción de inocencia que se debe respetar.

15) El abc de los casos de corrupción. Aplica el mismo principio que el número anterior.

Los 5 casos restantes:

Alquiler de helicópteros: varias veces en primera plana y con foto. Dicen que rectificaron en la página web y a pie de nota, debo confesar que jamás las vi.

Instrumentos Musicales: además del “error” en las cifras, al tener acceso al expediente, tuvieron que conocer que uno de los denunciantes declaró que “de Meduca me mandaron a decir eso”; otro, director de colegio, declaró que no aceptó hacer la denuncia porque no se iba a prestar para “semejante infamia” porque es profesor de ética. También están los informes de los peritos de la propia fiscalía que dictaminaron que: no había plomo, no había sobrecostos y que los instrumentos eran de calidad estudiante, que fue lo que efectivamente se compró.

Señores de La Prensa, yo no me opondré jamás al escrutinio público. Aspiraba a que el escrutinio de la justicia le ofreciera al país la posibilidad de conocer la verdad objetiva de los hechos y no ha sido así. Tampoco me niego a que el periodismo haga su trabajo en busca de la verdad que es algo distinto a servir de altoparlante de una parte.

El país merece medios combativos, comprometidos, vigilando lo que cada uno elija vigilar. Pero por encima de todo capaces de decir siempre la verdad, aunque cueste, aunque no guste, aunque no convenga.

La ilegalidad que hoy aplaudimos contra el adversario puede convertirse en norma y alcanzarnos

PD. Conceptos que aplican

'Lawfare': manipulación de la opinión pública a través de los medios de comunicación, fabricación de procesos, uso de testigos poco confiables, determinación de condenas decididas de antemano en los medios sin sentencia judicial.

Constitución Nacional, artículo 22; Código Judicial, artículo 1942; Código Procesal Penal, artículo 8, consagran el principio de presunción de inocencia. De igual forma hacen referencia a la reserva del sumario, recurso al que no apelo en defensa de la libertad de información.