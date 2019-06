Rey Barría o la breve belleza de la vida

“El hombre, romántico, habla con su amada. Se confiesa. Se disculpa. Le dice que la ama. Un silencio. Lágrimas. El hombre se desnuda y abraza la lápida donde ella reposa”.

El texto que inicia mi artículo en esta ocasión es un minicuento de Rey Barría. Se llama Íntimo. Es tan breve que parece un epígrafe. Deja una sensación casi erótica y macabra; y su silencio es hermoso. Rey Barría se especializaba en escribir cuentos cortos. Este sábado 15 de junio despertamos con la triste noticia de que Rey había muerto.

Los escritores escribimos historias para resistir la muerte, para postergarla. No podemos escondernos de la muerte, pero podemos prorrogar nuestra existencia a través de las historias. La gente muere y con ella muere, no solo su cuerpo; mueren sus problemas, sus alegrías, sus tristezas, sus soledades, sus deseos y sus memorias; pero no mueren sus historias.

Rey Barría era uno de esos amigos que nos ayudaba a relatarnos. Su solidaridad y camaradería eran formas de enseñarnos que la vida es un relato corto, pero con grandes historias. Si pensamos la vida como una imagen, como una anécdota, podríamos decir que Rey le daba posibilidad a esa imagen y hacía que la anécdota fuera una fábula hermosa.

Sus cuentos brotaban de la experiencia con las cosas cotidianas. Yo no lo conocí en un recital de cuentos ni en una tertulia literaria. Lo conocí en una cantina, El Volcán, donde aprendí que la vida es un cuento y hay que vivirla de la misma forma en que se escribe una historia: con inicio, nudo y desenlace. Eran los tiempos en que nadie se distraía con el celular y nos convocábamos para conversar.

Encantador, de barriga ancha de cervecero y una voz de locutor, Rey me parecía demasiado galán para estar entre botellas de cervezas y olores de pescado frito. No entendí, hasta ahora, que eran momentos de compañerismo que nos enseñaban que la vida es tan breve como un cuento y que es prioridad saber vivir.

El autor es escritor