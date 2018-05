GALLA. El Ministerio de la Presidencia inició las consultas para una constituyente paralela con el partido Molirena. Pancho Alemán recibió a su excopartidario Álvaro Alemán junto a Judy Meana, quien se inscribió en el Molirena hace una semana. Acaba de llegar al partido y ya debe representar a la mitad de la membresía.

SILENCIO. La expresidenta Mireya Moscoso prepara la presentación del libro que escribió Manuel Cambra sobre Arnulfo Arias Madrid, el próximo jueves. Otro lanzamiento literario es el de Lucy Molinar, que ha llamado a su obra maestra El silencio de los buenos. Será más bien de los cómplices, porque la autora no aporta ni un nombre importante ligado a los hechos que, según ella, padeció cuando fue ministra. El libro está a la venta por $25. Intentará recuperar así el dinero que habrá desembolsado en gastos legales.

DESMEMORIA. A propósito de libros, en febrero de 2015 el expresidente y exjefe de Molinar,Ricardo Martinelli, dijo que estaba escribiendo sus memorias. A punto de cumplir un año preso en Miami, lo debe estar terminando, porque tiempo no le habrá hecho falta. Y material tampoco.

‘ PARKING’. Hernán De León, el magistrado presidente encargado de la Corte Suprema, piensa retomar el proyecto de estacionamientos de dicha institución. Le recomendamos que lo haga con mucha transparencia. Tal vez podría comenzar por revelar los detalles del proyecto, si no que le pregunte a su excolega Alejandro Moncada Luna y a Nicky Corcione lo que pasó la vez pasada.

CONSULTAS. Las entrevistas de ayer a los dos aspirantes a magistrados de la Corte se caracterizaron por las gradas vacías. Y encima las preguntas de los evaluadores no profundizaron en los temas más escabrosos de la administración de justicia. Ojalá que cuando lleguen los elegidos a la Asamblea no sea muy tarde para opinar. A estas alturas, qué importa si le contestan o no el teléfono al presidente.

PATADA. El 23 de agosto de 2017, Lorena Castilllo de Varela acudió a la Asamblea Nacional para presentar, junto al ministro de Salud, Miguel Mayo, un proyecto de ley que establece el marco jurídico para el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual y el VIH. La primera dama no ha quedado muy conforme con lo que aprobó la Asamblea, porque ahora –nueve meses después– pide el veto del proyecto. Sucede que los diputados introdujeron artículos que, según Castillo de Varela, viola los principios de confidencialidad y dignidad humana. Otro gol legislativo. Si Román Torres sigue lesionado, pueden enviar a Rusia al diputado que metió este tanto.