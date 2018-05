SUSPENSO. El alcalde capitalino, José Blandón, anunció que todavía no ha decidido a cuál cargo aspirará en las elecciones de mayo de 2019. Las primarias de su partido, el Panameñista, son el 28 de octubre y las postulaciones serán a finales de agosto, “así que lo más seguro es que anuncie mi decisión en julio”, comunicó Blandón. Ojalá esto no sea una maniobra para acudir a las inauguraciones de obras con fondos públicos, sin que le acusen de estar corriendo para un cargo. Mal que bien, a las de Odebrecht y Meco no irá, porque esas están bien atrasadas.

HUMO. La diputada Yanibel Ábrego dice que el Ejecutivo utiliza la partida 172 de la Asamblea como “cortina de humo” para desviar la atención de temas más importantes, como la constituyente paralela. ¿Acaso no sería al revés, y la alegada “cortina” es, en todo caso, la constituyente? Además, la partida 172 es un tema cuyo entuerto es de muy fácil comprensión. En la armería de bulos, fake news y medias verdades con las que algunas autoridades suelen desviar nuestra atención, una constituyente tendría el rango de arma destructiva masiva y solo sería utilizada para ocultar casos complejos y que todavía no han sido suficientemente explicados, como Odebrecht.

ESTERTORES. Casi nada de lo que el presidente Juan Carlos Varela discutió en el Reino Unido con la primera ministra de ese país, sus ministros o con el príncipe tiene trascendencia alguna para Panamá, al menos en los temas que se informaron públicamente. Lo que sí es que este viaje huele a gira de despedida, al más alto nivel. Políticos... ¡no cambian!

DOBLE MORAL. A propósito, durante esta visita de Varela a Londres, la primera ministra Theresa May le pidió hacer un mejor esfuerzo en el combate a la evasión fiscal. ¡Qué tupé el de esta señora, cuando el Parlamento de su país exige a las jurisdicciones del Caribe mantener registros públicos de los beneficiarios de las sociedades anónimas, mientras que no exigen lo mismo para las jurisdicciones insulares del Reino Unido! A ver si comienzan a predicar con el ejemplo.

TÁCTICAS DILATORIAS. La audiencia del caso Criptex no será hoy. Mayer Mizrachi ha presentado un incidente y, además, cambió de abogado, por lo que ahora la fecha alterna para esta audiencia es el 30 de julio de este año. Esto suena a más de lo mismo.

COMICIOS. A final de mes se conocerán los aspirantes a la candidatura presidencial en Cambio Democrático, mientras que el 12 de agosto próximo serían las primarias. Como están las cosas en ese partido, ver lo que pase ahí se disfrutará mejor con pop corn y soda.