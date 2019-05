Towerbank aclara noticia de ‘La Prensa’

Licenciada

Rita Vásquez

Directora

Diario La Prensa

Estimada señora directora:

En la página 3A de su edición de la fecha de hoy [14 de mayo], el diario bajo su dirección publica, citando como fuentes al Tribunal Electoral y al Registro Público, información sobre donaciones hechas a una de las campañas políticas que participó en las elecciones del pasado 5 de mayo, mencionando a Towerbank International, Inc. dentro del listado de donantes a la misma.

Sobre el particular , le aclaramos que Towerbank International, Inc. no hizo donación alguna a ninguna de las campañas políticas que participaron en nuestro reciente proceso electoral, por lo que solicitamos tomar nota de ello y acláralo [sic] a sus lectores.

Atentamente,

Towerbank International, Inc.

Fred Kardonski

Presidente

Al respecto, La Prensa responde:

Este diario reprodujo en la nota mencionada la información oficial, tal y como fue entregada al Tribunal Electoral para efectos del cumplimiento de las normas electorales. En todo caso, el banco debería solicitar al Tribunal Electoral una aclaración sobre este punto y, con gusto, La Prensa la publicará.