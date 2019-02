Transferencia del ‘know how’

Somos un país rico, mal administrado. Nuestro crecimiento marcha acompañado de desigualdad. La región interoceánica comprendida entre Colón y Panamá come filete; el resto del país, jarrete. ¿Cómo mitigarlo? La desigualdad es un asunto de productividad, lo cual significa generar más bienes con cada vez menos recursos. En nuestra era, esto se logra con tecnología. La tecnología se transporta fácilmente. Por ejemplo, maquinaria y hardware viajan por barco o por avión. Software, manuales y documentos que permiten procesos eficientes, viajan digitalmente.

Hay tecnología que no viaja en barcos, aviones o cables de fibra óptica, me refiero al know how, término que podemos traducir como “saber hacer”; que consiste del conocimiento y mañas adquiridos fruto de muchos años de desempeño en una empresa, país o mercado. El know how es intangible y requiere que la persona que lo tiene, conviva con quien le falta. Eso se logra con inmigración: verse las caras, rozarse, observar, tener conflictos y dudas que se resuelvan con la interacción personal.

Examinemos el caso del sector agrícola. La producción del sector ha aumentado, pero con una participación en el PIB cada vez menor. Por otro lado, el número de personas empleadas en el sector se mantiene en el mismo nivel. En resumen, de esos hechos concluimos que la productividad se ha deteriorado: anualmente cada hectárea genera menos.

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y su contraparte holandesa, firmaron hace un año un acuerdo excelente. Un acuerdo que incluye, entre otros, la formación de panameños. Sería provechoso que universidades y centros de investigación holandeses, se establezcan aquí y nos transfieran ese know how. La Ciudad del Saber –desde hace 20 años, una comunidad innovadora que impulsa el cambio social a través de humanismo, ciencia y negocios– sería la sede ideal. Como complemento, sugiero centros regionales gestionados bajo el modelo de alianzas público-privadas en David, Divisa y La Palma.

Si aprendemos a utilizar sensores, drones, satélites y fertirrigación automatizada, produciremos y venderemos productos procesados que son mejor pagados. Por ejemplo, no es lo mismo vender un limón en el mercado de abastos local, que vender aceite de limón a empresas cosméticas. Perú, por ejemplo, ya lo logró en Brooklyn.

Somos un país de inmigrantes. Nos hemos transformado mucho desde que Cristóbal Colón y Rodrigo de Bastidas encontraron aquí 60 tribus indígenas en el siglo XVI. En los siglos XIX y XX, alemanes, franceses, ingleses, italianos, africanos, caribeños y chinos construyeron el ferrocarril y el Canal. Más recientemente, nos acompañan colombianos, estadounidenses, venezolanos y dominicanos. ¡Somos una ensalada!

Lamentablemente, aunque es bien sabido que la inmigración hace prosperar a los países, toleramos el disparate de un Código de Trabajo con topes para el número de extranjeros que una empresa puede contratar. El argumento es que los extranjeros atentan contra la mano de obra panameña. Lo cierto es que el tope ahuyenta más empleos que los que crea. La mitigación de la desigualdad depende de la libertad de importar know how. Reformemos el Código de Trabajo.

El autor es miembro de la Fundación Libertad.