Tengo como lema desde hace muchos años una locución latina que resume el espíritu de la vida benedictina: ora et labora, bajo la cual subyace una idea que escuché en un sermón hace 30 años: “póngale patitas a la oración” y que resume perfectamente la sabiduría popular: “a Dios rogando y con el mazo dando”.

No podemos quedarnos en las quejas y en las oraciones vacías de trabajo y esfuerzo por un verdadero cambio social que tiene que comenzar en cada uno. No vale medirse con el vecino o el político corrupto: hay que estar comprometidos desde el principio con el respeto, la búsqueda de criterio y la transparencia.

En este nuevo año, más que nunca, no podemos quedarnos de mirones, tenemos que propiciar un cambio civil, comenzando por nuestros círculos de influencia. Desde los funcionarios hasta los periodistas y maestros, pasando por los políticos que accedan a las instituciones para servir a sus conciudadanos después de las elecciones, todos tenemos que jugar nuestro papel, que no solo se circunscribe a votar y hasta dentro de cinco años, no: hay que pensar, elegir y controlar e intervenir, si es necesario, movilizándonos en protestas menos virtuales y más concretas.

Toca este año ponerle patitas a la oración, a la protesta, al voto. Hay que trabajar nuestro tejido social y hacer que nuestros ruegos se escuchen a golpe de martillo; menos clics, menos me gusta y menos gorjeo de pajaritos en redes; más criterio, más pensamiento crítico, más lecturas. Nos jugamos más de lo que parece.

Estrenamos año y qué alegría saber que se renueva la oportunidad de construir, no más, sino mejor. Se nos plantea la posibilidad de hacer grandes cosas con voluntad, esfuerzo y trabajo. Nuestro país necesita que las cosas cambien, pero no se engañen: Panamá somos nosotros, sí, y nos toca ya ponernos en marcha, “al trabajo sin más dilación”, ora et labora: este es el momento de los ciudadanos.

¡Feliz 2019!

El autor es escritor