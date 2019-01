Volver a regresar

Suena redundante, pero no es lo mismo. Volver es un intento, una reiteración sabida. Regresar es es una restitución afectiva. A casa se regresa, pero se vuelve al cine o a la biblioteca. Se regresa a la madre, a la memoria, se vuelve a las lecturas o a las viejas canciones.

En este camino de regreso, encontré un Madrid amaneciendo bajo las alas de un avión de vuelo limpio que surcaba el frío de la península con un silencio ronco de motores. Me encontré la amistad de años, esa que conoce las luchas y las victorias, y me reconoció la mirada de regreso de ida porque de vuelta, mi amiga lo sabe, también regreso hace años.

Y Panamá me recibe en pleno estío tropical, con ojos de resaca peregrina, recordándome que hace tiempo no me tuesto al sol de su descanso. Regreso a celebrar la vida de verdad, la de mi madre, y también esa otra posible que es la literatura, la vida de un viejo alfeñique convertido en héroe.

Y regreso al sancocho, al tamal y al bon. A las frituras, a las bolitas de tamarindo y los salaítos, a intentar encontrarme en Calidonia con el pelaíto de la edad de mis hijas que fui para decirle “tranquilo, sigue, no te rindas” y volver a ver a mi mamá con la fortaleza de aquellos años.

Regreso a los amigos, a la mirada cómplice, a la mesa cariñosa de comida y conversación, a compartirles la ración de risas y de lágrimas que les corresponde, porque para eso somos buenos en esta tierra, para querer a los amigos hasta el final y más allá.

Vuelvo a regresar, para regresar a mi casa con las historias y los acentos y los olores precisos, con los sabores y la música de esta tierra que no me deja, que se revuelve como la mirada del poema para señalarme el camino: a la tierra que me espera en la puerta para hacer fiesta.

El autor es escritor