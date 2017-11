Los años dorados, ya no tan de oro

Hace un mes perdí a mi abuela materna; aunque la tristeza me embarga y su ausencia aún la siento cada día al llegar a casa, no hay nada que me llene más de paz y felicidad que haberla tenido en mi vida y haberla cuidado con tanto cariño en sus últimos años.

Parte de mi nombre se lo debo a ella: Marina Guardia. Ella fue una mujer excepcional; con una memoria envidiable y unas ganas de vivir y aprender cada día cosas nuevas, que no veo comúnmente en la juventud. Ella luchó hasta el final de sus días para aferrarse a esta vida que tanto le encantaba. Sus tres nietos, a los cuales cuidó con tanta dedicación, estábamos pendientes de todas sus necesidades, así como mi mamá y mi tía. Dedicábamos horas a escuchar sus historias de antaño y los cantos que le enseñaron de pequeña y que sabía con una memoria digna de un genio.

Mi Abue, como yo la llamaba, era el centro de gravedad de nuestra familia. Ella siempre rezaba para que todo nos saliera bien y estaba pendiente de cada una de nuestras aventuras. Nos enseñó la honradez, el trabajo duro y sobre todo la unión familiar. Aunque era una abuelita, en todo el sentido de la palabra, también tenía un carácter fuerte y siempre daba su opinión y sus puntos de vista. Asidua lectora de la realidad nacional y mundial, estaba al día de cualquier tipo de noticia, ya fuera de política, economía y hasta deportiva. Me enseñó que una dama siempre debe llevar su cara con maquillaje y a disfrutar de las flores en el pelo, cosa que hacía todos los días sin fallar. Era la degustadora oficial de las comidas en familia y experta catadora de ronponche, su bebida favorita.

Al recordarla solo puedo darle gracias a Dios por tan maravilloso regalo y meditar sobre nuestros adultos mayores. Veo cómo cada día los hemos apartado como sociedad, relegándolos a un papel de ciudadanos de tercera categoría. Tristemente, hay familias que los abandonan o a las que solo les importan si tienen un cheque que cobrar, y cuando más los necesitan, los dejan abandonados en los hospitales o en la soledad de sus casas.

Nuestros ancianos son un tesoro invaluable, son los que trabajaron fuertemente para levantarnos y hacer de nosotros personas de bien. Ellos ya sirvieron a la sociedad durante muchos años y eso debe respetarse. Un país que no valora a estos héroes, se convierte en un país sin historia, sin identidad y por ende sin un norte definido.

Debemos reflexionar y darles el valor que tienen, como hacen en la cultura nipona, que los tienen como prioridad y buscan que vivan sus últimos días con dignidad; tanto así que celebran un Día de Respeto a los Adultos Mayores. En China se están creando leyes que obligan a los hijos a cuidar de sus padres en la vejez.

Debemos mandarles el mensaje a las nuevas generaciones y transmitirles la importancia de nuestros adultos mayores y no enseñarles el rechazo y el poco importa a los cuales muchos se ven sometidos actualmente. Los gobiernos deben adoptar medidas para integrarlos a la sociedad, pues existen estudios demográficos que muestran que nuestra población y la de muchos otros países se está envejeciendo, y que la población de adultos mayores será mayor cada día y por ende debemos buscar mecanismos adecuados para que en la edad adulta vivamos de la mejor manera y disfrutemos de esos últimos años y que sean realmente dorados.

La autora es cirujana ortopeda