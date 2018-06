La bendita tercera edad

Deseo compartir con ustedes mis ideas y conocimientos del tema que les presento, aunque de este se han realizado diferentes investigaciones. En el transcurso de nuestra vida tenemos varias etapas en nuestro desarrollo personal: cuando nacemos, la infancia, la juventud, la madurez, la tercera, y cuarta edad. ¿Y después qué viene? Si hemos sido buenísimos, al término de nuestra vida iremos al cielo, si no, iremos a ... ¿A dónde? Cuando somos jóvenes, bellos, llenos de vida, con vitalidad, con energía, cubrimos las etapas más importantes de nuestra vida, nuestra definición como persona, pasamos de la juventud a la madurez, felices, con o sin estudios universitarios y con el mundo a nuestra disposición, vivimos al máximo.

Algunos contraen matrimonio, tienen hijos, otros no. El tiempo pasa y pasa delante de nosotros sin percatarnos y, de repente, recibimos una factura, “la tercera edad”, aunque hayamos sido ciudadanos honorables o no, quedamos en shock, y con mucha suerte llegamos a la cuarta y quinta edad. En mi país, cuando se tiene más de 35 años, se inicia una campaña silenciosa para que al funcionario o trabajador se le considere que hay que archivarlo, que está desgastado, ¡qué pena! Es una cuestión de aptitud y actitud. Lamentablemente, si deseo mantenerme activa en el mercado laboral para ocupar una posición y de faltarme el apoyo político, no lo logro, mis ilusiones quedan en el manto del olvido. Tengo que estar afiliada a un partido político o ¿si quiero ser independiente? No es una garantía. Esto es incomprensible, y la educación, la experiencia laboral, la preparación académica, la honestidad, la honradez, la lealtad, el profesionalismo, la presencia física, la seguridad en uno mismo, ¿dónde se ubica, dónde queda?, ¿en el infinito? ¡Que ilusa! Siempre se habla de que hay que darle espacio a los jóvenes. Estoy de acuerdo, yo fui joven y me abrí paso en la jungla laboral. Cómo el joven va a adquirir la experiencia, ¿en un manual? Hay detalles que no están escritos. En la medida en que pasan los años esta se adquiere. Podría calcular que ese proceso toma entre 10 y 20 años. Es una pérdida de tiempo, de recursos humanos, económicos, del conocimiento adquirido y la falta de visión. ¿Cómo lograrlo? Considero que hay que hacer una dupleta: la persona con experiencia y el joven novato. Transmitirle sus conocimientos, convertirse en su “entrenador”. En el entorno laboral nos encontramos con personas disponibles, útiles, con buena salud, capacidad mental y física, además de contar con una experiencia envidiable. Luego de plantarles mis puntos de vista del tema que abordamos, me queda hacer un análisis real de mis proyectos.

En estos momentos tengo tres, los cuales están en desarrollo, bajo mi lupa. Debo aprovechar cada día, cada momento, para lograr que cada uno de mis proyectos se haga una realidad o, de repente, ¿será que Dios tiene otros planes para mí? Dice Arthur Schnitzler: “ Estar preparado es importante, saber esperar lo es aún más, pero aprovechar el momento adecuado es la clave de la vida”.

