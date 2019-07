Sé el cambio

De la vida, amo su estado de evolución constante. Nada es inamovible. La única constante es el cambio. Está en nosotros definir la finalidad y rapidez de ese cambio. El desarrollo individual evoluciona con la necesidad colectiva de nuestra sociedad. De pronto, tú, que me lees, no lo ves de esa manera. Quizás tu definición de liderazgo no es la mejor. No sería raro. Antes, pensaba igual.

Hace un año, era una entre 50 jóvenes que participaban en una iniciativa novedosa. Me encontraba en un lugar similar al que hoy ocupan 150 jóvenes de todas partes del país en el Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana. Mi papel en ese entonces era muy diferente. Representaba el propósito del laboratorio: educar a jóvenes en liderazgo e incidencia en políticas públicas educativas y en acción ciudadana. Hoy, estoy del otro lado de la mesa, soy monitora de jóvenes convencidos que pueden ser parte de las soluciones para transformar a Panamá y con mucha disposición de aprender.

A pesar de las diferencias de edad, los egresados que componemos el cuerpo de logística y mentoría compartimos un elemento clave para ayudar a estos nuevos actores con sus proyectos: nuestra experiencia y nuestro ejemplo.

Sabia es la expresión “Lo entenderás cuando lo vivas”. Cada uno de nosotros se transformó de una persona con potencial de liderazgo a un líder de grupo. No es lo mismo ser capitán, jefe o director. Se convierten en sinónimos de líder cuando comprendemos nuestro rol en la colectividad. El primer aprendizaje es lograr desarrollar nuestro potencial. El segundo es utilizar las habilidades adquiridas para contribuir a mejorar, rediseñar y transformar. Tal vez, quien me lee tenga una meta que lo motiva a trabajar en sus destrezas. Le recuerdo que el impacto de aquello que desea alcanzar será importante en la medida en que se vea reflejado en los demás. No existe solo, todos estamos interconectados.

Esta generación es especial. Hay muchos jóvenes dispuestos a contribuir al cambio. Felicito a todos los jóvenes que se comprometen con su esfuerzo a que otros evolucionen. Aplaudo a aquellos que entienden el verdadero significado del bien común. Exhorto a todo el que se considere líder a prestarle atención a la influencia que tiene en otros. ¿Compartes toda la capacidad que posees o te la guardas para ti? Si haces lo último, estás privando a la sociedad de tu gran aporte. Sería una pena que lo hagas. Es un desperdicio.

Hay muchas personas introvertidas que no se sienten en la capacidad de guiar o inspirar a otros. No crean que requieren tener una personalidad llamativa, mucha popularidad o ser un influencer para promover cambios. Basta con tener iniciativa y atreverse a empujar en la dirección correcta. Incertidumbres siempre existirán y respuestas abundarán. No importa. Estoy convencida de que quien emprende esta aventura termina regocijándose por tener el don de la valentía.

Experiencias como el Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana nos inspiran a seguir identificando líderes potenciales que pueden ser grandes agentes de cambio. Mis vivencias son solo una probada de lo que somos capaces de crear en una juventud dispuesta a absorber conocimientos, salir de la zona de confort y ser una de las que hacen que las cosas cambien. Queremos llegar a las mentes y a los corazones de nuestra juventud, dándoles la oportunidad de crecer y hacer de Panamá un país de jóvenes que lideran, opinan y transforman. No te sientes a esperar. Sé el cambio.

La autora es egresada del LIIC 2018 y miembro de Jóvenes Unidos por la Educación