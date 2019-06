Llegando al fin de este olvidable periodo gubernamental, la cosa no se queda quieta y asistimos a otro episodio de “El chambón y la paladina”, una serie de los creadores de “Robó pero hizo” y de “Las ratas de blanco”, protagonizada por un contralor que llega tarde y una heroína que quiere defender a toda costa la democracia panameña.

Puede que para algunos el señor contralor sea un chambón por entrarle tarde a la planilla 080 de la Asamblea, pero la ley le da la razón. El fallo de la Corte Suprema sobre el amparo de garantías, presentado por la paladina señora presidenta de la Asamblea, obra en favor de la auditoría. Pero los paladines son tesos, y más cuando tienen que ocultar algo.

No procede tanta alharaca y tanto postureo político. Si las cuentas están claras no habría problemas, pasen y levanten todos los papeles, aquí somos transparentes y nítidos, pero no, cuando hay gato encerrado, cuando uno la debe, presenta amparos y recursos que socavan la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Entonces se avivan las nostalgias tuiteras y “feisbucseras” de dictadores blandos y de piña, vestidos de verde militar.

No, señora paladina, parapetarse tras la rebusca retórica de preguntas sonrojantes sobre la función de la Contraloría, la naturaleza de sus funciones o el fondo de lo que quieren lograr, es solo un montón de excusas baratas en lenguaje jurídico. Son estos modos hipócritas de defensa de la democracia los que la denigran.

¿Resistirá la paladina? ¿Se impondrá el chambón y la ley que lo asiste? ¿Hay algo más detrás de esta dilación asamblearia? Y ahora, ¿quién podrá defendernos? No se pierdan el siguiente episodio de esta bochornosa serie, en este mismo país y a la hora de siempre.

Mientras, los millones sin auditar siguen su camino hacia el paraíso de los dólares “perdidos”, donde el guaro y la campana alimentan la ficción de que las cosas van a cambiar algún día.

El autor es escritor