Sobre el club de los 80

Por varios años, he seguido los escritos del señor I. Roberto Eisenmann, Jr., mejor conocido como Bobby.

El último artículo que he leído fue en La Prensa, publicado en la sección Opinión el día 23 de marzo de 2018, en el cual plantea una idea, crear el “club de los 80”, la cual debería tener buena acogida, me sumo a ella y la comparto.

Al leer el título me transporté a esa bella cuarta edad otoñal, llena de experiencias, de sabidurías, de amplios conocimientos, de memorias infinitas, de saber compartir y transmitir lo aprendido en el transcurso de las vivencias. Lograr esa edad es un privilegio.

Todavía no he llegado a ella, me quedé estancada en los “sin cuenta”, y de ahí no quiero salir.

La genética de nosotros los panameñitos debería ser estudiada minuciosamente por los científicos para conocer a qué se debe que nos veamos físicamente regios, con salud, con la mente lúcida y nos sentimos muy bien, modestia aparte. Será la genética, la mezcla de razas, las bebidas alcohólicas, las grasas, los condimentos en nuestra comida, el mar, el sol sofocante que nos alumbra a diario o simplemente Dios nos mira con mucho amor.

Claro, no todos gozan de este privilegio, yo sí.

Un día leí que las cifras estadísticas panameñas indicaban que el hombre tenía un período de vida de 70 años y la mujer de 74 años, o viceversa, casi muero, conté cuantos años de vida me quedaban en este tumultuoso mundo y lloré, y lloré, casi me da un infarto, fueron tres días horribles y me decía, no puede ser, con tantos planes y proyectos que quiero realizar.

Recapacité y tome las riendas de mi vida y de mis pensamientos, volví a ser yo, y me dije “estaré viviendo en este país o en otro, hasta el día que Dios quiera”. No les voy a decir cuándo fue, lo que sí fue es que retomé mi rutina, una alimentación balanceada, un poco de ejercicio, no mucho, porque después se afecta todo mi cuerpo y principalmente tener una mente súper positiva.

Además de mis proyectos, que no los suelto. Como este, por ejemplo, escribir un artículo de opinión, jamás se me hubiera ocurrido, pero un día me dije, lo voy a hacer a ver qué pasa, publicaron el primero, y luego tengo unos cuantos más publicados.

En algunos momentos, mis ideas llegan a mi cerebro y tengo que tomarlas y plasmarlas en blanco y negro y después les doy forma. Y de repente la mente en blanco, no llegan las ideas, debo estar siempre “iluminada”. ¿ Cómo así?

A mí me gusta cómo planteo mis ideas, ¿y a ustedes? ¿Me dirán? No sean tan crueles, porque habrá personas que no les agrade, aunque conozco mis limitaciones.

Por supuesto que acepto otros proyectos, como este de Bobby, el “club de los 80”. ¡Mucha suerte!

Dice Martin Luther King

“Aunque supiera que el mundo se iba a acabar mañana, yo hoy todavía no dejaría de plantar un árbol”.

La autora es ciudadana