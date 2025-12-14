Exclusivo Suscriptores

Hoy queremos hablarles sobre Denton True Young, mejor conocido como Cy Young en el mundo del béisbol y considerado por la gran mayoría de los aficionados de este deporte como el mejor lanzador que haya existido. Tanto así, que sus estadísticas son el patrón a seguir cuando se trata de medir la eficiencia de otros lanzadores.

Young nació en Gilmore, Ohio (una pequeña comunidad agrícola/ganadera) y fue el primogénito de McKinzie y Nancy Young.

Nuestro héroe de hoy originalmente jugó con los Cleveland Spiders desde 1890 hasta 1898, cuando pasó a los St. Louis Perfectos, ambos equipos considerados de Grandes Ligas en su tiempo. Con los Perfectos solo jugó dos años (1899 y 1900) para luego ser transferido a los Boston Americans, donde jugó ocho años (1901-1908). De allí, regresó a Cleveland para los últimos dos años de su carrera (1909 – 1911).

En sus 22 temporadas activas en las mayores, Cy Young tuvo un gran total de 511 victorias, con 315 derrotas y una efectividad de 2.63. Estos totales fueron logrados con los diferentes equipos con los cuales jugó: con Cleveland en sus dos versiones (Spiders y Naps, ambos predecesores de los Indios/Guardianes) acumuló en 11 temporadas 269 victorias y 164 derrotas, con efectividad de 2.97. Con los Boston Americans (antecesores de los Red Sox), Cy Young, en ocho temporadas, tuvo 192 partidos ganados y 112 perdidos, con efectividad de 2.01. Por otro lado, con los Boston Rustlers (Liga Nacional) registró 4 victorias contra 5 derrotas y efectividad de 3.71. Con los Perfectos de St. Louis (antecesores de los Cardenales de St. Louis) solamente jugó dos temporadas, en las que acumuló 46 victorias y 34 derrotas, con efectividad de 2.79.

A pesar de que sabemos que el béisbol de esa época era muy distinto comparado con lo que este deporte nos ofrece en estos tiempos, no se puede negar que la consistencia y capacidad atlética de Young, comparadas con las de sus colegas de la época, eran impresionantes.

Este artículo no estaría completo si no les ofreciéramos un listado a continuación de estadísticas que aún lidera este mítico lanzador:

Mayor cantidad de victorias de por vida, 511.

Mayor cantidad de derrotas de por vida, 315.

Juegos completos, 749.

Episodios lanzados, 7,356.

Imparables permitidos, 7,092.

Carreras limpias permitidas, 2,147.

Bateadores enfrentados, 29,565.

Uno de los grandes competidores de Cy Young para el título de el mejor de todos los tiempos es, indudablemente, el estelarísimo Nolan Ryan, quien, lanzando durante 26 años con los Mets de New York, los Angelinos de California, los Astros de Houston y los Rangers de Texas (de 1966 a 1993), logró propinar 5,714 ponches, algo muy por encima de lo que Cy Young consiguió en sus 22 temporadas. La diferencia entre uno y otro fue de 2,911 victorias. Obviamente influyó en esta gran diferencia el hecho de que Ryan lanzara durante 25 años y Cy Young, 22. De todas formas, Nolan Ryan era el velocista consumado de su época y Young no dependía tanto de su velocidad.

Las Grandes Ligas aprobaron rendirle homenaje a Cy Young, instituyendo el premio anual al mejor lanzador de cada liga, Americana y Nacional. Dicho premio lleva el nombre de nuestro héroe de hoy y los ganadores para 2025 fueron: Paul Skenes, de los Piratas de Pittsburgh, por la Liga Nacional, y Tarik Skubal, de los Tigres de Detroit, por la Liga Americana.

Este deporte ha sufrido grandes cambios en su siglo y medio de existencia, siendo el cambio mayor el tamaño y fortaleza de los jugadores. La evolución del ser humano, junto con los ejercicios con pesas que practican los jugadores de hoy, hace que los mismos sean unos verdaderos gigantes comparados con los jugadores del pasado. La mejor prueba podría ser comparar a Aaron Judge con Babe Ruth.