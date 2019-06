La década de la intelectualidad

Recuerdo bien en la década de 1950 cuando existía el partido Frente Patriótico, integrado por algunos de mi generación y otros de mayor edad, como algunos destacados escritores, entre los cuales debo mencionar a Joaquín Beleño, autor de tantas novelas canaleras; Ramón H. Jurado, autor de aquella famosa novela titulada Desertores, que por primera vez en la literatura destacó la trayectoria del cholo guerrillero Victoriano Lorenzo.

El partido al que aludo nació en los albores de la fundación de la Federación de Estudiantes de Panamá, tuvo las puertas abiertas a talentosos jóvenes, como el doctor Carlos Iván Zúñiga, que junto al líder de ese partido, el doctor Jorge Illueca, realizaron, como parlamentarios, una destacada labor patriótica.

Debo reconocer que fui simpatizante del doctor Illueca por su destacada dignidad, no tanto en el ejercicio parlamentario, sino también como arrojado dirigente que se enfrentó al régimen autoritario del doctor Arnulfo Arias Madrid cada vez que este asumió el poder.

Hice mis pininos como periodista y escritor en las filas de este partido. Debo señalar que el café Coca Cola, que aún existe, era el lugar habitual de tertulias en el que se intercambiaban opiniones sobre el devenir político y cultural del país. En esa cafetería crema y nata de poetas, escritores, artistas y pintores muy laureados pude conocer a Isaac Benítez, a Desiderio Sánchez y a Melitón Castro, entre otros.

De Benítez debo decir que era de temperamento voluble y que un buen día me dijo: Belisario, te voy a dar una pintura. Yo vivía muy cerca de esa cafetería, invítame a tu casa, me dijo, para hacerte el honor. Esta pintura destacaba unos pelícanos vistos desde su propia óptica, en una tarde, muy reposada, en la que volaban por la bahía.

Un buen día, Benítez, de muy mal humor, me tocó la puerta y me dijo: me llevo mi cuadro porque no has cubierto el pago total. Pasando los años, el poeta José Franco me invitó a su casa a que viera el cuadro de los pelícanos, muy bien enmarcado en la sala.

Mis recuerdos de los otros dos maestros de las pinturas son más escuetos. Desiderio Sánchez siempre pintaba peces por ser de origen bocatoreño . Respecto a Melitón Castro, no tuve el incidente que con Benítez, ya que conservo hasta el presente un gran cuadro suyo en el que se ve a una madre con sus dos hijas que contemplan dos platos vacíos, el cual tituló Resignación de una madre que ponía todas sus esperanzas en Dios. Estos eran algunos personajes que alimentaban la intensa vida intelectual del Panamá de los años 50 en el café Coca Cola y el salón Lyndis, principalmente.

El autor es abogado y periodista.