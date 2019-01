Mi deseo para 2019

¡Jackson! Nos vimos y nos reconocimos. Un “chotin” y un abrazo me embargó de felicidad. Se trataba de uno de mis alumnos, favorecido con una medida cautelar. Le dije, “¡mírate!”. Sonreído, me comentó con alegría que pasó el Día de las Madres con su mamá, y la Navidad, con su familia. Me hizo feliz saber que ya estaba matriculado en el colegio.

Este año, tuve la oportunidad, bendición y reto de ofrecer tutorías de matemática gratuitas a chicos del Centro de Custodia de Menores Arcoíris. Conocí muchas historias de sus lamentables inicios: tráfico de drogas, armas, pandillas e, incluso, homicidios, en chicos menores de 18 años. Sin ánimo de juzgar o de estigmatizar, impartía las clases, uno a uno, de corazón a corazón, conociendo poco a poco sus historias, con la convicción de que sí pueden cambiar.

Para mi sorpresa, mis alumnos obtuvieron buenas notas en sus ejercicios. Cuatro de ellos incluso ocuparon los primeros puestos de honor. Me sentí feliz, aunque estoy igual de orgulloso de los demás que lo intentaron. Mi deseo en ese momento fue poder ver al menos a uno de ellos, convertido, transformado, libre, con ganas de echar “pa lante” estudiando y trabajando.

Antes de Navidad, fui a visitarlos. Me encontré con la sorpresa de ver caras nuevas. Me llamó la atención que muchos que conocía ya no estaban. Conversamos sobre la posibilidad de integrar novedades en verano, aparte de matemáticas. Cuando iba de regreso en el “diablo rojo”, oigo el familiar grito de reconocimiento de otro chico que ya estaba fuera del centro, camino a una vida diferente.

En estos tiempos, es común querer ser protagonista, tener la “taquilla” de los likes. En lo personal, estoy convencido de que no hay nada más hermoso que tener la voluntad de ayudar a que alguien pueda convertirse en el protagonista de su vida y de su crecimiento.

Mi deseo en 2018 era educación de calidad: el de este año, lo busqué en dos países, en todas las provincias de Panamá. Finalmente, lo encontré tras barrotes de metal y un candado, conociendo las historias que jamás debieron ocurrir y que nos contaron.

Mi deseo para 2019 es simple: basta ya de dejar de desear: empecemos a hacer. Cada uno tiene el deber de ayudar a construir un mejor futuro para nuestros muchachos, en especial, los más vulnerables, los que no tuvieron esa voz de ayuda, aquellos cuyos únicos héroes estaban, están o estarán en riesgo social.

Según un estudio de Apple, de los siete días de la semana, un día y medio es usado solo para estar en el celular.

El compromiso que describo hace evidente que no se necesitan millones de dólares o inventar un día más a la semana para generar un impacto de trascendencia. Solo son 4 horas a la semana. Tú que me lees, te lanzo el reto, emprende acciones pequeñas o grandes, pero empieza. La suma de todos nuestros esfuerzos logrará que sean, hagan, aprendan y se transformen. Para 2019, demos voluntad, empatía y, sobre todo, tiempo, amor, convicción y educación.

El autor es miembro de Jóvenes Unidos por la Educación y directivo de Ayudinga.