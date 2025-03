El gran garrote, DeConcini y Donald

Exclusivo Suscriptores

En 1912, Theodore Roosevelt, entonces expresidente de los Estados Unidos y el presidente que inició la construcción del Canal de Panamá, decidió postularse nuevamente para la presidencia. Pero esta vez lo hizo como candidato independiente, alejado del Partido Republicano al que pertenecía y a través del cual llegó a ser presidente de su país.

En aquel año, en un discurso en el campus de la Universidad de California, en Berkeley, expresó la siguiente frase: “Yo me tomé la zona del canal”. Tal fue el impacto de aquella afirmación que, con el tiempo, fue cambiada en los relatos, narrativas y anales, y se convirtió en “Me tomé Panamá” o “Me tomé el istmo”. Aunque todas representaban el credo imperialista de aquella política del “Big Stick” (el gran garrote) de Teddy Roosevelt, lo lógico es que se refiriera a la zona del canal; porque el tratado de 1903 estaba limitado a que Estados Unidos pudiera actuar “como si fuera soberano” dentro de la franja canalera o lo que era la antigua zona del canal. El derecho de intervenir en toda la república para restablecer la paz pública y el orden constitucional, de ser necesario, lo otorgó directamente el artículo 136 de la Constitución panameña de 1904, en virtud de la obligación que Estados Unidos asumió en el tratado de 1903 para garantizar la independencia y soberanía de la República de Panamá.

Hoy, 112 años después de aquel episodio, llega un presidente electo de Estados Unidos y el mensaje que envía es: “Me voy a tomar el Canal de Panamá”. Una situación que, a pesar de la existencia de la Condición 1 o Reserva DeConcini, no tiene base jurídica, como explicaremos a continuación. Esta reserva autoriza a Estados Unidos, cuando el canal esté cerrado o su funcionamiento intervenido, a ocupar todo el territorio nacional a través de las medidas que considere necesarias, de acuerdo con sus procedimientos constitucionales, incluyendo el uso de la fuerza militar para reabrir el canal o reanudar sus operaciones. Más que una intervención, esta acción constituye un supuesto derecho de agresión y uso ilícito de la fuerza contra Panamá, porque se violan normas imperativas de derecho internacional general; normas que, por su importancia, son inherentes al Estado y le están unidas de manera inseparable e indisoluble. En este caso, se trata de una agresión contra la soberanía, independencia política e integridad territorial del Estado panameño.

La razón es que esta permisión de la reserva DeConcini a favor de Estados Unidos le permite forzar a Panamá a cambiar una determinada actitud, lo cual no es jurídicamente viable, porque Panamá es el Estado territorial y dueño del canal. De esta manera, se coarta nuestro derecho de ejercer facultades que emanan del aseguramiento de nuestra jurisdicción sobre el canal, que pertenece exclusivamente al Estado panameño, porque está ubicado en nuestro territorio.

Bajo el derecho internacional público, la agresión y el uso ilícito de la fuerza constituyen vicios de nulidad absoluta que no pueden ser sanados ni convalidados. Es cierto que la nulidad no es de pleno derecho, sino que debe decretarse a través de un proceso arbitral, por un lado, o mediante una decisión de la Corte Internacional de Justicia. Como el Tratado de Neutralidad no tiene una cláusula de arbitraje obligatorio, debe contarse con el consentimiento de ambas partes para ejercer un arbitraje, y lo lógico es que Estados Unidos no lo acepte.

En cuanto a un posible pleito en las cortes internacionales, si Panamá aún no desea denunciar ese caso porque las circunstancias geopolíticas actuales no lo permiten o lo dificultan, entonces debería comenzar a sensibilizar a través de nuestro equipo de política exterior y el Consejo Nacional de Relaciones Exteriores, para que el mundo y los panameños tengamos claro cuáles son nuestros derechos. Nuestra fuerza no es militar, bélica o geopolítica; es diplomática, académica y normativa. La intención es buscar el apoyo multilateral que nos permita confrontar al impredecible presidente electo, de darse el caso.

Si bien considero que debimos haber solicitado de inmediato una explicación sobre el alcance y la profundidad de las palabras del presidente electo a la embajadora de Estados Unidos en Panamá, aunque ella fuera parte del gobierno saliente, resulta que el presidente Mulino ha dicho que diplomáticamente no actuaremos hasta después del 20 de enero de 2025, en caso de que haya escaladas, cuando el nuevo gobierno presidido por Donald Trump tome posesión. Una decisión aceptada y respetada, aunque en mi opinión, bajo el principio de continuidad del Estado, hubiera preferido, sobre todo, aprovechando que se trata de un gobierno contrario políticamente al entrante, tener de antemano una posición tangible y clara del coloso del norte. Sin embargo, en este tema, nos toca como panameños cerrar filas alrededor de nuestro poder soberano e intención nacionalista.

El autor es abogado.