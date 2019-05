El fenómeno rural

Sensación parecida al llegar a la escuela, todos van con las energías renovadas a contar las incidencias del asueto de las vacaciones. Pero eso es solo un ejemplo, la realidad es que me voy a referir a las elecciones del pasado domingo. Panorama inédito, toda vez que la información y propaganda política ya no determinante y la tradicional entrega de dádivas, las encuestas no son confiables y los votantes no son ese grupo de personas sin voluntad ni carácter. La gente se guardó su as bajo la manga.

Las elecciones han marcado un hito histórico, fueron decididas a favor del ganador por “la gente del campo”, fueron los que inclinaron el fiel de la balanza. El interior, como despectivamente se conoce a las provincias de Herrera, Los Santos, Veraguas y Chiriquí, fue el lugar donde cuajó el discurso de la defensa de la producción nacional afectada por el exceso de importación, y a todos los que gravitan en su derredor como mano de obra y la población que de ello depende. Renglónque fue abandonado por varias administraciones gubernamentales para beneficiar a empresarios que podían obtener insumos a precios subvencionados en otros países en detrimento de este sector, a tal punto de llevar a la quiebra e insolvencia a los que se dedicaban a esta noble tarea, condimentada con competencia desleal y aristas de corrupción. Como buenos campesinos, hicieron honor a la palabra empeñada, virtud que les engalana, para abanderar al candidato que reuniera los requisitos que dieran fe que iría en pos del agro, a quien a manera de mofa le decían que su único logro era “comunicarse con las vacas”.

Panamá y Colón, ciudades beneficiadas con el Canal de Panamá, Metro, servicios de salud pública, educación, agua, a veces deficientes y escasas pero allá inexistentes, no decidieron las elecciones, aquí primero el clientelismo primó, pero allá se dieron a la tarea de defenestrar a todos sus caudillos tradicionales símbolos de la política pueblerina que, a pesar de decir que los representaban, no supieron, o no quisieron, defender al campo, al borde de una debacle. El interior envió un mensaje claro, que no es más el silente observador de las realidades nacionales y debe ser tomado en cuenta y que el centralismo citadino es pernicioso para el país. Es el que produce la comida, que es el combustible del país. Es el que despierta rivalizando con el alba a ordeñar el hato de vacas y que, por ende, sus votos y decisiones cuentan. El ganador supo capitalizar su simpatía en esa área y allí fue donde se fraguó su victoria. Aquí en la ciudad somos un ejército de querulantes al punto que nos manifestamos si se cae “la señal del wifi”, pero después del puente se engendró el carácter estoico, el aguante, en buen panameño. Debemos aceptar que el hombre del campo, que pareciera navegar con otra bandera, no lo es, la sabiduría es su estandarte. Sí supieron pasar facturas, aquellos que etiquetamos, con sorna, como los “cholos”.

