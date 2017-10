¿Un ferrocarril Panamá Paso Canoas?

Panamá perdió, en 1911, la oportunidad de construir un ferrocarril de Panamá a David… por la oposición de Estados Unidos, alegando intereses militares del Canal.

El doctor Carlos Guevara Mann nos detalla los beneficios que nos traería ahora la construcción de ese ferrocarril, Panamá– David, con ramales a Azuero, y a lo largo de la costa atlántica y con prolongaciones a Chepo y Darién; y el empalme de Colón.

En 1911, me corregirá el doctor Carlos Guevara Mann, no llegábamos a medio millón de habitantes. También en 1911 más del 90% de las tierras por donde pasaría el ferrocarril, eran nacionales. Si había latifundios por esas áreas, no hubiese habido dificultades para llegar a arreglos económicos.

De 2020 a 2025, posiblemente, llegaremos a los 5 millones de habitantes. Las tierras por donde pasaría el ferrocarril están posesionadas, principalmente por minifundios; y algunos latifundios, como Santa Mónica, en Coclé, y los ingenios azucareros en Coclé y Veraguas. En muchos lugares, el ferrocarril pasaría por barriadas de Santiago, La Chorrera, Capira, Vacamonte, Arraiján y Veracruz; dependiendo de la ruta seleccionada.

Sin hacer exhaustivos estudios de factibilidad, lo que se pagaría en indemnizaciones triplicaría, con creces, el costo del ferrocarril.

El ferrocarril nunca deberá cruzar la carretera Panamericana, para evitar lamentablemente accidentes.

De escogerse la ruta más cercana a las costas del Pacífico, se llegaría a Sajalices. Para remontar la loma Campana, habría que construir un costoso puente, para pasar sobre el ancho estero que se encuentra en esa área. El ferrocarril pasaría por centros poblacionales más densos, en Capira, La Chorrera, Vacamonte, Arraiján y Veracruz. Luego habría que construir un más costoso puente para cruzar sobre la entrada del Canal, más abajo del puente de las Américas. ¿Para llegar a dónde? ¡Pues, al área del turístico cause–way! ¿Es esta área apropiada para construir la terminal y los patios del ferrocarril?

¡Desde luego que no!

Ahora, escojamos la ruta más cercana a la cordillera. Sería más costosa, porque habría que construir más puentes para poder pasar de un ramal de una cordillera a otro. Se tendría que construir un costoso puente que pasaría sobre el embalse de la represa de Barro Blanco.

Finalmente, llegaríamos a Sajalices. Nos encontraríamos con el casi inaccesible cerro – muralla de Campana. Para los chinos no sería problema solucionar este escollo. ¡Pero…¿a qué precio?!

Al llegar al borde del Canal, se tendrá que construir otro costoso puente, más abajo de las esclusas de Miraflores. Así, llegaríamos a los terrenos en donde se piensa construir el problemático puerto de Corozal; área que sí es buena para la terminal y patios del ferrocarril.

Es muchísimo mejor construir un puente marítimo, de altísimo calado, en Bahía Honda, sur de Soná; mejor ubicación que Corozal. Panamá tendrá un excelente puerto en el Pacífico, en Bahía Honda, sur de Soná.

Se desarrollará una zona franca, en donde se ensamblarán productos como vehículos, maquinaria, aparatos electrónicos, aparatos eléctricos, etc., etc. Y servirá para exportar frutas, madera, carnes y otros.

El autor es ingeniero agrónomo