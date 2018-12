Las filosofías

En el pensamiento occidental nos hemos acostumbrado a pensar lo político y lo espiritual en términos de falsos dilemas, esto es, de dos alternativas que se nos presentan como las únicas posibles. Como si no hubiese terceras o cuartas vías, incluso enésimas posibilidades. Así pues, solemos sentir y actuar con base en falaces disyuntivas en cuestiones acerca del poder y el espíritu.

De esta manera, solo podemos y debemos ser, entre otras tantas y forzosas disyunciones, creyentes o ateos, católicos o protestantes, socialistas o capitalistas, comunistas o perros (Sartre), nacionalistas o imperialistas, racionales o supersticiosos, conservadores o liberales, materialistas o idealistas (Soler)... Sin duda, hay mucho de dialéctica en las realidades naturales y sociales, pero lo real desborda a menudo (y con creces) las dualidades del esquema dialéctico, muy a pesar de Heráclito, Hegel o Marx (o lo que nos enseñaron y creímos aprender de estos filósofos).

En el ámbito espiritual –el mundo de nuestros más caros principios, experiencias y valores– el pensar en disyuntivas de carácter excluyente resulta ser más acuciante. Esto es así porque el mundo del espíritu tiene que ver con las cosas que, en última instancia, son las que realmente nos importan, las que le dan sentido a nuestra vida como un todo.

Hallados aquí, arrojados a este mundo (según Heidegger) o enraizados en él (según Zubiri), tratamos de encontrarle sentido a las cosas. Decimos “encontrarle” no “inventarle” ni “imponerle” porque el mundo es previo a nosotros, nos trasciende y se nos da gratuitamente. Esto no es negar que aportemos algo, pero la realidad nos sobrepasa, como ya indicamos. Y lo hace descomunalmente. Así pues, distintamente a lo que escribió Marx (y como sugiere Vattimo), nos toca primero interpretar este descomunal mundo, para luego transformarlo, poco a poco.

Una de esas cosas que nos toca interpretar en nuestra existencia es el sentido que le damos a la vida, sea a través de una religión que heredamos al nacer, u otra que asumimos al crecer. O, si no nos convencen las religiones, a concepciones filosóficas que, yendo más allá de heredar o asumir una religión en particular (o el rechazo a todas en general), nos permitan comprender, valorar y lidiar con el mundo.

En un mundo cada vez más acelerado, frágil y complicado, en que la tecnociencia avanza triunfante (pero sin decirnos nada acerca del sentido de la existencia) y las religiones (que nos hablan de ese sentido, pero sin el aval del razonamiento y la experiencia científica) a algunos les parecerá necesario proceder según otros caminos, que recorren lo que no enseñan las ciencias y lo que no investigan las religiones. Así, satisfacen las inquietudes espirituales e intelectuales de una minoría de hombres y mujeres que, siempre presentes en todo tiempo y en cada lugar, no se contentan con la mera religión o la pura ciencia. A tales inquietudes se debe el porqué de las filosofías.

El autor es docente universitario