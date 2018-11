La guerra de las falacias

El viernes pasado después de ver el noticiero, mi esposa y yo pusimos una película que, en casi 30 años, he visto no menos de cinco veces. Con el tiempo le han añadido episodios, efectos especiales, frases nuevas, pero el guion sigue igual. Por haberla visto ya tantas veces no me extrañó encontrar familiares a sus protagonistas.

Por ejemplo, había uno aparentemente novato, quien se creía la nueva esperanza. Pero había dudas sobre él, pues, descendía de un señor tenebroso al que muchos consideraron el elegido que traería un cambio a la galaxia. Sin embargo, en su afán de adquirir poder, el tal elegido se había entregado a las fuerzas del mal.

Estaba otro, con frases copiadas y repetitivas. Este, además, se pintaba de dorado y se desplazaba con movimientos robóticos, como si alguien lo manejara a control remoto. Él no siempre había sido así, en episodios anteriores aparentaba mayor valentía, pero le habían borrado la memoria.

Aparecía también un personaje, que sin ser viejo ya tenía el cabello blanco. Se mostraba como el más experimentado y audaz de todos, capaz de navegar a través de la galaxia sin problemas. Según él, había participado en todos los episodios y, por ende, tenía una solución para todo. A donde iba lo acompañaba otro mucho mayor que él, quien lo cuidaba como un padre a su hijo y le hablaba de una forma tan enredada que solo se entendían entre ellos.

Como en toda buena historia, no podía faltar la princesa. Esta salía siempre bien vestida y peinada y a donde fuera llamaba la atención. Era tal su arreglo, que no se sabía si su rol en la película era legislar en la galaxia o deslumbrar al pueblo con su vestimenta. Contrario a la elegancia de la princesa, en las partes más empobrecidas de la galaxia, gobernaba un señor obeso, impertinente y tan malhablado que solo decía incoherencias.

Pero el protagonista más controversial de todos era uno que se desplazaba con mucha lentitud. Hablaba de manera tal que parecía que lo hacía al revés y vivía apartado de todo. Tanta era su parsimonia que costaba creer que él era quien más poder tenía en la galaxia.

La historia se desarrollaba en el medio de una guerra en la que los protagonistas luchaban utilizando una fuerza misteriosa que pocos dominaban, las falacias. Esta fuerza les permitía gobernar la galaxia a su antojo y mantener infelices a sus habitantes, quienes no sabían cómo librarse de esa situación. Episodio tras episodio, el control de la galaxia se repartía como si fuera un tablero de ajedrez.

En el momento más intenso de la trama sentí un movimiento brusco y, entonces, me desperté. Después de unos minutos comprendí que todo había sido una mezcla de mis sueños, el noticiero de esa tarde y la película que no terminé de ver. Me preguntaba de dónde había sacado mi mente una historia como esta, pero ignoré la pregunta, pues, concluí que personajes como esos no existen y, si en algún momento existieron, debieron hacerlo hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana.

El autor es abogado