El histórico muro de El Terraplén

SOCIEDAD

Ya están ocurriendo cambios drásticos en El Terraplén, de los que nos estamos enterando parcialmente del traslado de los buhoneros que ocupan el área, pero ninguna información sobre los otros cambios que afectarán al sitio.

Aunque para muchos El Terraplén no es visto como un área atractiva y, por lo tanto, no se está divulgando qué va a suceder en realidad una vez se muden los buhoneros. Me preocupa que las modificaciones, tal vez ya definidas pero no del conocimiento público, puedan estar orientadas a lo que en una ocasión fue calificado como “el retiro del muro de El Terraplén”, como si se pudiera retirar sin destruirlo. El hecho de no hacer ninguna alusión al destino de la estructura, me preocupa, ya que ese pequeño y aparentemente nada atractivo muro, representa una parte importante de la historia del crecimiento de la ciudad de Panamá. Se amerita que no sea “retirado” sin antes aclarar qué se quiere decir con esa decisión; si ponerlo más atrás o sencillamente borrarlo de nuestra vista; en otras palabras removerlo o destruirlo como si fuera un adefesio obsoleto.

Para los que llevamos muchos años viviendo en esta ciudad, y conocemos algo de su historia, nos extraña mucho que se piense en acabar con el muro cuando este es el único vestigio de cómo era esa área antes de la construcción de la cinta costera. Con este proyecto, el paredón adquirió nueva relevancia, ya que es mudo testigo de lo que sucedió.

El muro era un malecón para defenderse de las aguas del océano Pacífico. Tal como fue preservado, nos muestra los espacios en los que estaban ubicadas las escaleras utilizadas para tener acceso a las naves que se acodaban para embarcar y desembarcar pasajeros y mercancía. Durante la marea baja las embarcaciones recibían mantenimiento. Reiteramos, es el único vestigio que nos queda del antiguo malecón. Contribuye a resaltar a la propia cinta costera, ya que no podemos evitar pensar que esta es una obra levantada sobre un área que antes pertenecía al mar.

Por otra parte, podemos ver estas ruinas patrimoniales como un atractivo turístico de la ciudad, al que no hay que invertirle nada, y que asombra a los turistas cuando se enteran que ese muro nos defendía del mar que estaba justo frente a la magnífica vía marítima construida sobre pilotes, conocida como la cinta ostera 3.

Destruir el muro de El Terraplén, porque es chiquito, y en opinión de alguien está feo, equivale a quitar los pilotes que marcan el sitio donde se acodaba el ferry hasta 1962, justo debajo del puente de Las Américas. Opino que antes de afectar al muro, la ciudadanía debe estar informada de los planes al respecto, a fin expresar una opinión antes de que sea muy tarde y la muralla desaparezca del todo.