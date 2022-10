Hoy por Hoy

Es evidente que la pelea por la hegemonía sobre la membresía del partido Cambio Democrático (CD) tiene nombre y apellido y no es tan secreto, pues las simpatías de la secretaria general de ese partido no las esconde para nada. Abiertamente apoya al expresidente Martinelli y sus propósitos no son más que recuperar este partido para entregárselo y así afianzar una fuerza política que le permita tener una opción en las elecciones de 2024. Pero no solo buscan una alianza CD-RM, sino que los guiños que le hace la diputada Yanibel Ábrego a dirigentes del oficialismo hacen pensar que la alianza se extendería, incluso, al PRD. El propio Martinelli sugirió esa alianza luego de fracasar el intento de expulsión de quince diputados de CD que votaron a favor del actual presidente de la Asamblea Nacional –perteneciente al PRD– e ignorando al candidato propuesto de CD. La diputada Ábrego se queja ahora de que no habrá primarias para elegir a un candidato a diputado por su circuito, sino que ha sido elegido de “a dedo”, olvidando que ella misma recibió su candidatura para diputada sin pasar por primarias en 2019. Está claro que no es una simple disputa política. Aquí se juega el futuro un par de sujetos y, de paso, el futuro del país.