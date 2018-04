Porque todos somos iguales, debemos ser tratados igual

Mi nombre es Natalie Shabanov y tengo 19 años, mi diagnóstico es amaurosis congénita de Leber, en otras palabras, baja visión desde mi nacimiento.

Me gustaría contarles un poco sobre cómo es la vida para un niño o niña con algún tipo de discapacidad, ya sea visual, auditiva, motora o cualquier otra.

Los padres tienden a sobreproteger mucho a sus hijos, cuando debería ser totalmente lo contrario. Los niños con discapacidad pueden hacer todo lo que se propongan, solo hay que darles las herramientas necesarias para que cada uno pueda valerse por sí mismo.

Si los niños son sobreprotegidos, ellos se volverán cada vez más dependientes y se les hará muy difícil al momento de enfrentar retos por sí mismos, ya que están acostumbrados a recibir ayuda en todo momento. Por ejemplo, en mis años escolares yo estudiaba con ayuda de una tutora y me volví dependiente de ella para realizar mis tareas y exámenes. Luego de graduarme, cuando me tocó estudiar o hacer algún trabajo por mi propia cuenta, me fue mucho más difícil, por el hecho de que no estaba acostumbrada a ejecutar estos trabajos sola.

Otro problema que viven las personas con discapacidad es que los demás creen que, por tener cierta inhabilidad para realizar algunas actividades, entonces no tienen el coeficiente intelectual elevado o que no son inteligentes. Esto es totalmente falso, porque cuando a un niño le falla algún sentido, él compensa esa falta reforzando los demás. Además, que falle un sentido no significa que el cerebro también está fallando. Esto suele suceder mucho en los colegios, a veces no ofrecen el apoyo suficiente que cada niño discapacitado debe recibir por derecho.

Las escuelas deben tomar en cuenta a cada niño con discapacidad y brindarle el apoyo necesario, incluyendo las adecuaciones académicas y la inclusión con los compañeros. Los niños que no tienen ninguna discapacidad tienden a molestar, excluir y en casos más graves herir, ya sea física, verbal o emocionalmente, a los niños que sí sufren de alguna discapacidad.

El apoyo a estos niños tiene que ser balanceado. No se debe sobreprotegerlos, pero tampoco descuidarlos, siempre hay que tomarlos en cuenta, porque todos somos iguales y debemos respetarnos los unos a los otros, sin importar nada.

Todos nos merecemos el mismo trato y debemos apoyar y ayudar en todo momento al prójimo.