Sobre la noticia ‘Cuenta de Porta Álvarez seguirá congelada’

Señores

Carta de réplica. Derecho de réplica, noticia publicada el 26 de marzo de 2019.

Por este medio yo, José Antonio Porta, varón, panameño, con cédula de identidad personal 8-234-155. Tengo a bien solicitar rectificación de la noticia titulada: Tribunal confirma negativa a descongelar cuenta de Porta. La cual aparece en la sección panorama e identificada con el número 2ª, la cual también aparece en la portada del diario con el titulo Cuenta de Porta Álvarez seguirá congelada.

El fallo de 22 de febrero de 2019 del Segundo Tribunal de Justicia, no guarda relación con lo expuesto en el contenido de la noticia, por tanto, no es cierto lo publicado por este medio.

Si bien es cierto que el Segundo Tribunal de Justicia ha rechazado un recurso de nuestra defensa legal, el mismo no guarda relación con el contenido de la noticia emitida, por lo tanto, la veracidad de la noticia no se compadece con lo debatido en los tribunales y la noticia no tendría el mismo contenido de haber advertido el contenido de los recursos planteados.

Por otra parte, debo referirme a las tres últimas líneas de la referida noticia, hace alusión a que mi persona recibió depósitos por 10 millones de dólares de la empresa Odebrecht, esto debo rechazarlo categóricamente, ya que ni la investigación ha dado esos señalamientos ni es cierto que tal afirmación conste en la delación de ninguna persona, porque yo no he recibido dinero alguno de Odebrecht.

Mi vinculación a esta investigación se centra en la relación personal que existió entre mi persona y José Domingo Arias para su campaña presidencial exclusivamente y no tiene matices ni de encubrimiento ni mucho menos auxilio a ninguna actividad ilícita y es lo que ya hemos acreditado a lo largo de la investigación.

Si bien es cierto debo debatir cada señalamiento del Ministerio Público en los tribunales, también me veo en la obligación de hacer las rectificaciones mediáticamente, toda vez que mi estado de inocencia debe respetarse en todo momento y así lo defenderé.

Finalmente solicito que la rectificación sea publicada con la misma relevancia y en los espacios dados a la noticia que la origina.

José Antonio Porta Álvarez