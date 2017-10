Un panameño extraordinario

Aprovecho la noche de oro que fue la presentación del libro Anatomía de una Trampa, cuando tuvimos el privilegio de escuchar primero las siempre aleccionadoras palabras de nuestro prestigioso constitucionalista y maestro Carlos Bolívar Pedreschi, y luego el valiente e interesantísimo relato del autor Fernando Berguido, para dedicar este artículo a Fernando, a quien considero un ciudadano panameño extraordinario y ejemplar.

Conocí a Fernando cuando él, muy jovencito, llegó a las instalaciones de La Prensa con su madre; quería invertir sus ahorros de niño en acciones del periódico, que en esos momentos todavía pasaba por sus años iniciales de crisis permanente. Me impresionó sobremanera su gesto de querer sumarse a la lucha del diario desde una edad tan temprana, mostrando una madurez y espíritu de lucha fuera de lo común.

Perdí su rastro por años hasta que un día vi en los diarios la foto de Fernando, anunciando su regreso a Panamá, ya como abogado y con una maestría lograda con una beca Fulbright (un logro nada fácil). Enseguida lo llamé por teléfono y lo invité a venir a hacer una gira de reconocimiento por “su” periódico. Llegó con una lista valiente de críticas sobre el diario. Lo atendí personalmente e inmediatamente lo invité a someter su nombre como potencial miembro de la junta directiva. Sintió hasta pena y me ripostó que estaba muy joven y muy verde para un puesto de esa importancia. Insistí, se postuló y logró los votos de accionistas que lo querían allí, precisamente por el vigor de su juventud.

En cuestión de tres meses, Fernando se había involucrado e interesado tanto, que era –sin lugar a dudas– el director que más conocía la operación del diario y, lo más importante, el que con más claridad entendía el mandato y función independiente de La Prensa.

Cuando luego de 15 años de dirigirlo decidí que había llegado la hora de separarme de la presidencia de La Prensa para cimentar el diario como institución (no personalizada) de infraestructura democrática del país, traté infructuosamente de convencer a Fernando para que ocupara mi puesto, a lo que me contestó que no podía, porque estaba organizando ese año su bufete de abogados y no tendría el tiempo. Quien ocupó el puesto fue el Dr. Juan Arias Z., quien había llegado a la junta representando a un grupo “disidente” e hizo un trabajo fenomenal. Cuando le entregué el puesto a Johnny le dije: “te dejo incluso con el potencial futuro presidente de La Prensa: Fernando Berguido G.”.

Fernando llegó a la presidencia de La Prensa, la ocupó por siete fructíferos años, luego de 13 como director. Incluso hizo un prestigioso Nieman de Periodismo en la Universidad de Harvard.

Luego de este relato, me permito decirles por qué pienso que Fernando es un panameño extraordinario. Es un hombre joven, con una educación de las mejores posibles, tanto nacional como internacionalmente. Debido a esto, tiene un enfoque con raíces profundas en su tierra, pero a la vez otro universal, habiendo estudiado en las mejores universidades del exterior. Es un hombre de profundas convicciones democráticas, con una obsesión principista sobre la integridad personal y pública. Como tal, presidió el capítulo panameño de Transparencia Internacional y logró la Ley de Transparencia. Pero todo lo mencionado tiene poco valor frente a la extraordinaria valentía de Fernando: la valentía de un hombre que ha afrontado la muerte por muchos años, que llegó a tomar – tras análisis propio- decisiones radicales, incluso distintas a las recomendadas por sus médicos, y en dicha lucha nunca – nunca – perdió la esperanza ni aflojó un ápice en sus convicciones. Valentía para -en su primer libro Una Vida Póstuma- describir su intimidad en una forma en que pocos se atreverían a hacerlo. Valentía como embajador con una misión específica de país, en que negoció duro, con convicción, y logró salvar $100 millones de fondos públicos robados… y finalmente, valentía para escribir ahora su segundo libro Anatomía de una Trampa, describiendo con nombres propios uno de los mayores actos de corrupción, codicia y avaricia de los responsables, que aún (gracias a una Corte Suprema sin vergüenza alguna) gozan de impunidad y hasta aspiran a volver al poder para seguir robando.

¿Cuál será el próximo reto de este panameño extraordinario? Está por verse, pero podría -con su seguridad y acostumbrada valentía y patriotismo- apuntar muy alto.

El autor es fundador del diario ‘La Prensa’