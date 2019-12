Los patriotas, xenófobos y ‘juega vivo’

PANAMÁ: HORA DE REFLEXIONAR

Ahora resulta que somos xenófobos. En mis años de vida, nunca había visto algo así. Sentimientos parecidos fueron expresados por el doctor Arnulfo Arias hace muchas décadas, y fueron recientemente mencionados en este diario por el médico Xavier Sáez-Llorens en un excelente artículo. Algo parecido fue expuesto en el libro Holocausto en Panamá.

Todos los que viven en los Estados Unidos a diario son bombardeados con noticias antiinmigrantes, notoriamente contra los mexicanos. ¡Dios!, un turista solo tiene tres días en California, y ya le tiene tirria a los mexicanos, aunque no le hayan hecho nada. Es triste, sobre todo en el tiempo de elecciones, cuando los candidatos usan el tema de la inmigración para ganar votos. Ya lo vimos con Trump. A principio del siglo XX fueron los irlandeses, italianos y judíos. En la historia reciente, los mexicanos son el chivo expiatorio. En Panamá, ya sabemos, son los colombianos y venezolanos, entre otros. La realidad, sin embargo, es que los inmigrantes no tienen la culpa. Ellos están haciendo lo que inmigrantes han hecho siempre: buscar una mejor oportunidad de vida.

Desafortunadamente, tal como sucedió con los inmigrantes irlandeses, italianos y judíos en Estados Unidos, algunos vinieron dañados y con el tiempo crearon el crimen organizado. Pero la gran mayoría solo quería subsistir y buscar un mejor futuro, y, se puede decir, “jugaron vivo” en el proceso, o sea, nos ganaron en nuestro propio juego.

Hace un tiempo hice una transacción en un banco local, aprobada por el gerente de la sucursal. Al ver mi estado de cuenta, descubrí que la transacción no había tenido lugar. Al llamar al banco me contestó la joven: “no le hicimos suficientes preguntas”. ¡Miér…coles! ¡Báilame ese trompo en la uña!, como dijera Tristán Solarte. El relajito me costó caro, pero a la vez me hizo pensar que nuestro sistema bancario aparentemente sí funciona. Pero esto también me hizo pensar que si los bancos son tan efectivos en sus deberes, por qué las autoridades de Migración aparentemente no son así de eficientes. ¿Hacen “suficientes preguntas” a los que quieren inmigrar? ¿Los investigan a fondo? ¿Existen todavía funcionarios que hacen sus casas con visas de inmigrantes, como una vez lo confesó Roberto Díaz Herrera? ¿Los filtran, como hacen los estadounidenses con los musulmanes en tiempos recientes? De paso, ¿Dónde está el periodismo investigativo que nos pueda iluminar al respecto?

Entiendo que la gente esté frustrada con los extranjeros y los nuevos métodos criminales que han introducido al país, los cuales no eran conocidos por los panameños. Pero si nos quejamos que los inmigrantes nos quitan los empleos de poca paga, ¿Qué podemos decir de los “patriotas” que una vez crearon negocios impresionantes, como lecherías, panificadoras, cervecerías, etc.? ¿Por qué las vendieron a extranjeros? ¿Les hicieron una propuesta que no pudieron rehusar, al estilo Vito Corleone? Ni hablar de las tierras que han sido vendidas a extranjeros por algún “juega vivo” que anda por allí disfrutando del dinero de la venta del patrimonio nacional.

Creo que como panameños debemos cuestionar nuestro sistema de vida. ¿Tenemos derecho a ser patriotas y xenófobos? La historia, me temo yo, prueba lo contrario – y por esto me van a caer encima. Jugamos vivo y nos juegan vivo, y todos felices de la vida. Meten a unos congos en la cárcel (les jugaron vivo) y las presas grandes siguen cobrando salarios exorbitantes sin aportar nada al país (nos jugaron vivo), evadiendo la justicia hasta que el próximo presidente a lo mejor decida hacer algo al respecto. El que tenemos ahora, me temo que en su mente ya cumplió. Y, usted, estimado lector, ¿Qué es: patriota, xenófobo, “juega vivo” o todos los anteriores?