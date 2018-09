Los peligros de la envidia

Cuenta una leyenda que en el lago Titicaca, entre Perú y Bolivia, existía un sapo gigantesco. Y una luciérnaga que volaba tranquila, cada vez que se acercaba, el sapo le lanzaba un zarpazo, al que ella escapaba con agilidad.

Hasta que un día le preguntó: “Si tú no comes luciérnagas, ¿por qué me odias tanto?”. Y el sapo le respondió: “Porque brillas, imbécil, porque brillas”. Uno de los siete pecados capitales en la doctrina católica , la envidia, es una expresión de la típica personalidad con sentimientos de inferioridad, que sabe íntimamente que nunca podrá ser o tener el éxito y las ejecutorias o logros de aquel o aquella que envidia. A lo largo de la historia ha estado presente en diferentes culturas.

Los griegos la representaban como una cabeza humana, cuyos cabellos eran serpientes. Se entiende en psicología como un bajo instinto de odio o rechazo, por comparación y certeza de no poder alcanzar las competencias, posesiones, riquezas o grandeza de la persona envidiada. Esto causa una gran infelicidad y dolor a aquellos que experimentan el sentimiento y tienden a hacer mal a la persona que tiene lo que ella carece.

He conocido personas brillantes, frecuentemente atacadas con comentarios desproporcionados inmerecidos.

Pero basta ver quiénes los desacreditan y nos percatamos de que todas estas agresiones provienen de la mediocridad de aquellos que se comparan equivocadamente (cada quien tiene sus gracias y cualidades ) y vomitan sus sentimientos de minusvalía. Algunos que nunca producen nada odian a los que hacen y ejecutan.

Ojalá que en esta campaña política se den menos ejemplos de descalificación de algunos de los seguidores de unos candidatos hacia otros, porque ya se han dado varios lamentables casos, que han dejado muy mal parado al que atribuye defectos o incompetencias a otros con quienes necesita competir, para ganar algún puesto de elección popular, poniendo en evidencia la envidia como probable manifestación de esta debilidad de carácter.

El autor es psicólogo, docente y escritor