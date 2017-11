Los políticos de mentira

Cuando se inician conversaciones sobre temas políticos, uno nunca sabe cómo pueden finalizar, ya que, para unos se vuelve tedioso y pesado y para otros puede ser, desde interesante a nada productivo los temas. Si participan personas que conocen los detalles de la historia nacional, se vuelve ameno, pero cuando unos quieren imponer sus planteamientos fuera de contexto, se torna pesado. He visto que algunas personas que desarrollan alergia a los temas de política, quizás, porque no les agrada la forma decepcionante cómo terminan nuestros políticos, sin hacer nada, manipulando, comprando conciencias, con privilegios y con tantos escándalos de corrupción, repitiendo las mismas historias de siempre y el comportamiento desde la época colonial.

Al parecer, siempre comienzan vendiendo la idea de que todo será distinto y diferente, que no repetirán los mismos errores. Que quienes cometan actos de corrupción terminarán en la cárcel, pero resultan más libres que las águilas de nuestra geografía nacional y como si nada hubiera ocurrido o con alguna medida cautelar de país por cárcel. Además, curiosamente, la Interpol no encuentra a los fugitivos de estas categorías.

Las megaobras multimillonarias, aparte de que se utilizan como propaganda en todo momento, muchas terminan siendo el ingreso adicional de un círculo cero, ya sea, en coimas o negociados de ciertos políticos y altos funcionarios, que concluyen acusando al sistema de justicia de perseguidor y si está relacionado con uno de Brasil, parece imposible de atrapar y supuestamente, nadie vio nada, ni sabe nada. La memoria del caso Cemis parece quedar en el olvido, donde fueron capítulos de impunidad y corrupción descarada de altos políticos y al parecer, otros desean extenderlo con historias nuevas, pero lo curioso, que siempre participan los mismos actores del patio, renovados, así sea en la Corte Suprema, diputados y parte del Ejecutivo.

Sobre la noticia del abandono a la comarca Ngäbe Buglé, donde la enfermedad y la pobreza es una realidad diaria y en otros sitios semejantes, es el reflejo de cómo trabajan todos los que llegan prometiendo de todo y a la hora de la verdad solo se vuelven palabras. Nada de hechos.

Los ataques a los políticos en ocasiones se vuelven virales en memes como desahogo del pueblo que se siente frustrado y es la forma de hacer su catarsis. Si nuestra justicia se pudiera comprar con acciones en la bolsa de valores, de seguro, no tendría casi nada de valor por los resultados que nos ofrece al pueblo panameño. Fracaso total donde reina la impunidad y es selectiva.

Los grupos en los partidos políticos parecen representar a grupos económicos distintos como socios en la cartera de ministros y de nuevas leyes creadas para beneficio de ciertos sectores, no necesariamente para favorecer a las mayorías, como en el caso de nuestro ambiente, que nunca lo respetan y no recibe protección suficiente. Los panameños de a pie deben conformarse con las prácticas de clientelismo para recibir ciertos beneficios.

El futuro de nuestros hijos y nietos será de poca esperanza si se continúa con las viejas costumbres y no se hacen los cambios que todos esperamos.

El interior de nuestro país no recibe suficientes ingresos, proporcional a su población y el deterioro de los servicios de salud, las calles y educación, entre otros detalles, provoca que exista más migración a la ciudad, donde ya no cabe ni un alfiler. Lo contrario debería ser que los futuros gobiernos hagan políticas para que mayor cantidad de ciudadanos se desplacen a vivir y quedarse en el interior para buscar un equilibrio en las economías y sean fuentes de empleo a personas aptas que tienen preparación académica y no tengan la necesidad de ir a la ciudad a buscar trabajos bien remunerados.

Los políticos parece que se concentran en apagar fuegos y no en desarrollar políticas de mayor visión a nuestra gente, que merece una mejor calidad de vida. Los estilos de gobernar parecen ser los mismos y sin metas a largo plazo, buscando cambiar el destino de los panameños a una mejor vida y que puedan surgir más nacionales de áreas recónditas que tengan mayores oportunidades y puedan también mostrar sus habilidades.

El interior de nuestro país no puede terminar abandonado como áreas marginadas, que no tienen insumos, ni instalaciones de salud con los requisitos necesarios y ausencia de profesionales especializados. Demostrando políticas erróneas y después emergen soluciones más caras y costosas con programas improvisados que no son la verdadera solución a los problemas.

Entremos a la era de los políticos de verdad y que se acabe la era de los políticos falsos.

El autor es magíster en salud pública.