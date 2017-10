LAS VEGAS. El hombre es el lobo del hombre. Lo que pasó en Las Vegas no puede quedar en Las Vegas. La cultura de celebración de las armas de fuego y la solución por vía violenta de todos los conflictos, cobra un precio altísimo en vidas humanas. Ayer las acciones de las empresas fabricantes de armas de fuego se cotizaron al alza, porque se sabe que la gente corre a comprar más armas después de cada uno de estos incidentes. Todo vale en el altar de la sacrosanta segunda enmienda.

OLÉ. No sabemos si su majestad José Ayú Prado está en España para arbitrar el conflicto catalán o asesorar a los jueces españoles sobre los casos de corrupción que involucran sociedades anónimas panameñas y cuentas en Andorra. Ojalá disfrute los boquerones, una buena paella y una exquisita copa de sangría. Cuando pueda, le recomendamos que visite Panamá y firme algunas sentencias.

LA IMPUTACIÓN. Por lo menos, sabemos que Ayú Prado estará en Panamá el 13 de octubre para hacerle una audiencia de imputación a Ricardo Martinelli en el caso de los indultos. Esta táctica es muy conveniente para validar que la Corte Suprema de Justicia panameña gestiona, de forma arbitraria, los casos del exmandatario, ya que el artículo 492 del Código Procesal Penal no requiere imputación para los diputados. Eso le sería muy conveniente a Martinelli para su nuevo habeas corpus. Cualquiera diría que Ayú Prado lo está ayudando.

PALO, PORQUE BOGA I. Un grupo de destacados notables ha publicado una carta en la que cuestionan la medida cautelar de casa por cárcel al exrector “magnífico” de la Universidad de Panamá. Todos ellos parecen ser sus buenos amigos, por lo que uno se pregunta dónde estaban para aconsejarle que no fuera a otra reelección o que no persiguiera injustamente a los profesores Miguel Antonio Bernal, Vicente Archibold, Anayansi Turner, Graciano Pereira y muchos otros. Los verdaderos amigos no son cómplices de sus cofrades.

PALO, PORQUE BOGA II. Cuando la justicia panameña absolvió el 1 de noviembre de 1997 a Pedro Miguel González, Roberto Garrido y Daniel Batista por el caso de Zak Hernández, el país tuvo que enfrentar muchísima presión internacional, pero a nadie se le ocurrió amenazar a los jueces que conocieron el caso, ni a los jurados de conciencia por su actuación. Si como dicen, el fiscal Markel Mora tiene un mal caso, sin pruebas y que seguramente se caerá, mejor para ellos, porque esa reivindicación le servirá de taquilla política. Las amenazas están de más.

DESTACADO. Por primera vez, dos películas panameñas se exhiben simultáneamente de manera exitosa en los cines de la localidad: Más que hermanos, un melodrama, y Donaire y esplendor, la comedia sobre el Carnaval tableño. Esto es solo el comienzo, ya que ahora sí se puede vivir del cine en Panamá.