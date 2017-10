TÚ NO, YO SÍ. En las declaraciones publicadas ayer del rector Eduardo Flores, dejó entrever la posibilidad de la reelección de su mandato. Este era uno de los aspectos más cuestionados de su predecesor, por lo que sería una recaída volver al clientelismo electoral de la reelección de un rector. Mejor salir por la puerta grande de la historia, como lo hicieron Ceferino Sánchez y Carlos Iván Zúñiga.

IDEA. El Ministerio Público le remitió semanas atrás a la Asamblea Nacional un proyecto de ley sobre el cibercrimen, que tiene varios artículos que afectan directamente las libertades de expresión e información. Cero y van ocho intentos. Qué tal si el Ministerio Público se enfoca en plantear una reforma que establezca plazos razonables en las investigaciones complejas y que además califique de complejos automáticamente los casos de gran corrupción, blanqueo de capitales o cuando hay que practicar pruebas en el extranjero.

‘RECORDERIS’. Hablando del Ministerio Público, ya es tiempo de que le informen a los ciudadanos algunos de los avances de los casos de los que ya hace tiempo no oímos, por ejemplo, Financial Pacific. Esto ayudaría a mantener algo de fe en la justicia panameña. Cada vez se hace más común el pensamiento de que aquí no va a pasar nada.

LOS PUENTES. Ahora que el de Villa Lucre está reparado, ¿qué va a pasar con el paso elevado de vía Brasil y calle 50? ¿Cuándo nos explicarán las autoridades lo que se va a hacer con la rotonda de vía Israel? ¿Y como para cuándo va a estar el otro carril de la vía Centenario?

‘LOS SANTOS VICE’. Aparte de los galleros y los autos deportivos italianos, los habitantes de la península de Azuero están sufriendo de una ola de cuatrerismo bárbara, que tiene preocupados a muchos ganaderos. En una reciente operación, los cuatreros han enredado el asunto tratando de involucrar a la propia víctima en el supuesto delito. Si los fiscales y jueces se dejan manipular por estas redes delincuenciales, no nos podemos imaginar lo que podría implicar algo mayor. ¿O será que cuatreros y galleros son la misma gente?