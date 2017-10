NO ME SIMPATIZAS. La Contraloría General de la República recomendó comprar “solo” tres camionetas 4 x 4, para la junta directiva de la Asamblea Nacional. Parece que Franz y su segunda no tienen muchos admiradores en la avenida Balboa.

BIS. La Corte Suprema de Justicia rechazó por enésima vez una denuncia penal contra un diputado. La razón que aducen es que la denuncia no venía acompañada de prueba idónea. En este universo y con esa Corte Suprema de Justicia nunca habrá prueba idónea alguna. Se volvió a salvar el diputado Rosas.

INSTITUCIONALIDAD. Ahora que se empieza a pelar la cebolla de la demolición de la iglesia de San Isidro de Capira, queda claro que no se consultó a la comunidad, no se tomó en cuenta al INAC, al municipio, ni al sentido común. La cosa fue porque fue y se hizo a la brava: se tumbó primero y se buscaron justificaciones después.

PREGUNTA SUELTA I. ¿Cómo anda el avión presidencial después de la reparación de varios millones que se le hizo en Florida?

PREGUNTA SUELTA II. Con tantos coroneles, digo comisionados que tiene la Policía Nacional, con escolta y chofer, ¿queda pie de fuerza disponible para patrullar las calles? A lo mejor por eso es que faltan los policías cuando se necesitan.

LA SORPRESA. La elección de Héctor Montemayor como nuevo rector de la UTP debe ser mirada con cautela. Don Héctor fue rector por 12 años, de 1991 a 2003, y el nuevo periodo sería por cinco años más. Ojalá no se convierta esto en el comienzo de otro régimen personalista.